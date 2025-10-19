Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida

El artista teme que su excompañero no le pague su último concierto

Joaquina Dueñas

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:29

Comenta

Durante la recta final de la gira de despedida del dúo Andy y Lucas fueron muchas las informaciones que apuntaban a una mala relación entre los cantantes, pero si hubo una noticia delicada fue la que trascendió sobre un enfrentamiento físico entre ambos durante un concierto en Mérida que Lucas Gonzáles se apresuró a desmentir. Andy Morales terminó con una lesión en el abductor que Lucas achacó a una caída. Ahora, ha sido el propio Andy quien ha confirmado que la pelea fue cierta y Lucas «casi le rome el abductor».

Ha sido en el programa 'Fiesta' donde la periodista Arabella Otero ha relatado la versión del afectado: «A mí lo que me cuenta Andy es que siempre le ha tenido envidia y que, en los camerinos, antes de salir a los conciertos, siempre ha sido muy dicharachero, que siempre estaba riendo y demás y que Lucas estaba un poco como si fuese una guerra todo». Aquel día, «no le gustó nada verle reírse y de cachondeó con el resto del staff. Fue ahí donde comenzó la supuesta agresión», ha continuado. «Se volvió loco perdido. Tan loco perdido se volvió que casi le rompe el abductor. Por eso tuvo que irse rápidamente al hospital de Mérida», ha terminado.

Además, Andy ha confesado que es el único que no ha cobrado el último concierto en Vistalegre: «Sospecho que no me va a pagar», ha lamentado, aunque está feliz con su nueva etapa en solitario: «Tengo más clubs de fans ahora en solitario que cuando estaba con Lucas. Ni todos los premios del mundo pueden igualar este cariño», ha dicho.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil despliega un operativo en el Maigmó para localizar a un hombre desaparecido
  2. 2 Las chabolas se desplazan al centro de Alicante
  3. 3 El Hércules paga un peaje carísimo tras ganar al Villarreal B (2-1)
  4. 4 Cazadores de aviones toman el Aeropuerto de Alicante-Elche
  5. 5 La bellea del foc que pasea por los escaparates de Madrid
  6. 6 Donde París se come con las manos, el secreto francés del Mercado Central de Alicante
  7. 7 Cuenta atrás para el histórico regreso de la Santa Faz a Mutxamel
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 18 de octubre en Alicante
  9. 9 El Gobierno insta a la Generalitat a revocar la suspensión del derribo en Playa Babilonia bajo amenaza de acciones legales
  10. 10 Juventud y cáncer de mama: «Sientes que no encajas. La figura que se crea de la enferma no eres tú»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida

Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida