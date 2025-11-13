Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Amy Schumer. AFP

Amy Schumer borra todas sus fotos de antes de perder peso

La actriz estadounidense ha explicado que su cambio de imagen responde a una búsqueda de la salud

Joaquina Dueñas

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

Amy Schumer sorprendió hace una semana mostrando su nueva imagen con casi 20 kilos menos. «Me gusta cómo me veo, pero al final, lo esencial es cómo te sientes», dijo, subrayando que su pérdida de peso se debía fundamentalmente a la búsqueda de una mejora en su salud. «Siempre he estado orgullosa de mi aspecto», escribió. «He estado trabajando para estar libre de dolor y finalmente lo estoy. Mi endometriosis está mejor. Mi espalda se está curando. Ya no tengo el síndrome de Cushing, así que mi rostro volvió a la normalidad», describió.

Por eso, cuando la actriz estadounidense ha borrado sus fotografías de Instagram anteriores a su cambio físico, muchos de sus seguidores le han reprochado que reniegue de su imagen de antes. Algo que ella ha negado: «Me siento bien y feliz. ¡Borré mis fotos antiguas sin motivo alguno!», ha expresado. Poco antes, ya había anunciado su intención de eliminar su historial de post a través de una de sus historias en la que rememoraba su primera publicación en Instagram, una foto de cuando se sometió a una liposucción en 2022 en la que aparece despeinada y poco favorecida. «Mi primera publicación en Instagram. Voy a borrarlas todas, ¿por qué no?», dijo.

Amy ha hecho partícipe a sus seguidores de sus problemas de salud. Además de la liposucción, contó que hace tres años había probado la semaglutina para perder peso pero que tuvo que dejarla por los fuertes efectos secundarios. En 2024 fue diagnosticada con síndrome de Cushing, lo que puede afectar al peso y a la salud metabólica, y ha explicado que para su pérdida de peso ha tenido ayuda de otro medicamento que no le ha provocado efectos adversos. Además, ha señalado que sigue tratamientos hormonales para mejorar las consecuencias de la perimenopausia. «Tengo el pelo más abundante, la piel mejor, más energía, me apetece más sexo, si me entiendes. Hablo de sexo. Así que eso ha sido genial», ha explicado.

