Los Riquelme se lanzan a enseñar en las Américas el mejor arroz de Alicante

Si el arroz tiene un apellido en Alicante ese es el de Riquelme. Desde la tradición de medio siglo inaugurada por el gran patriarca Ramón, esta familia criada en Santa Cruz, a las faldas del Castillo de Santa Bárbara, va a cruzar el oceáno Atlántico para hacer las Américas. Por ser uno de los mejores representantes del arroz alicantino, los hermanos Moncho y David Riquelme actuarán como embajadores de la 'terreta' en las Jornadas Gastronómicas de Cocina Española en Puerto Rico, que se desarrollan hasta este domingo 9 de noviembre.

'Levante. Sabores que mueve el viento' es el lema de esas jornadas programadas en la localidad portorriqueña de Cayey. Allí, explican fuentes de la organización, «destacados chefs de España y Puerto Rico unirán talento y creatividad en cenas a varias manos, catas guiadas y menús de degustación inspiradas en las tradiciones del Levante español». Y, cómo no, tenía que estar el arroz alicantino.

De hecho, Moncho y David Riquelme han tenido especial protagonismo en la jornada inaugural de este jueves en su máster class sobre el arroz alicantino. Los vinos de la cita fueron de la bodega Celler Sanromá, de Tarragona. De esta manera, los asistentes conocieron las variedades, técnicas y secretos del arroz y degustaron platos como arroz del senyoret, arroz con conejo y carne ahumada.

El jamón ibérico, los quesos manchegos, las croquetas artesanales y los arroces tradicionales fueron los protagonistas de la velada. La propuesta se cerrará con un toque dulce de mousse con chocolate 85% con pimienta de Sichuan y tarta vasca con gel de higos.

El fin de semana, de nuevo, los alicantinos tendrán una nueva cita culinaria. El primero de estos días junto a René Cartagena y Miguel González, con vinos de bodega Tr3mano, de Ribera del Duero. El segundo de estos días, con caldos de Vega Clara, también de Ribera del Duero. En medio de esas dos jornadas, fueron Joe Padilla, campeón del World Paella Day Cup 2024; José Anthonio Martín Grau, segundo clasificado en la Fideuà Gandía Valencia, quienes personalizaron la jornada, con vinos de Fil.loxera & Cía.