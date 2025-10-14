Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ryanair redobla su apuesta por Alicante: 16 aviones, 79 rutas y 3,4 millones de asientos en invierno
Cliente comprando granada en una tienda Mercadona. Mercadona

Mercadona prevé comprar más de 1.900 toneladas de granada alicantina, un 20% más que el año pasado

La compañía refuerza su colaboración con productores de Elche y Albatera y mantiene su apuesta por el producto de proximidad y origen nacional

Ismael Martinez

Alicante

Martes, 14 de octubre 2025, 14:17

Comenta

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, prevé adquirir más de 1.900 toneladas de granada durante 2025, lo que supone un incremento de casi el 20 % respecto al año anterior, cuando compró 1.600 toneladas, según ha anunciado la empresa.

En su apuesta por los productos de proximidad, Mercadona trabaja con los proveedores alicantinos Fruitum (Albatera) y Cambayas (Elche), garantizando así que el 100 % de la granada procede de campos de la provincia de Alicante, destacan fuentes de la compañía.

La campaña de la granada se extiende desde principios de septiembre hasta finales de diciembre, y durante este periodo los clientes de toda España y Portugal pueden disfrutar de esta fruta. Mercadona ofrece dos variedades principales: la ACCO, disponible desde septiembre, y la El Mollar, que llega a los lineales a partir de octubre.

Con un sabor dulce con un toque ácido, la granada es una fuente natural de antioxidantes, potasio y hierro, lo que la convierte en una opción saludable dentro de la dieta mediterránea.

Compromiso con el producto nacional

En 2024, Mercadona destinó 29.000 millones de euros a compras en España, reafirmando su compromiso con los productos de origen nacional. Además, colabora con las iniciativas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para promover la producción local y sostenible.

La compañía también está adherida al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, un acuerdo voluntario impulsado por el MAPA y distintas asociaciones del sector agroalimentario. Este compromiso refuerza su «apuesta por unas relaciones comerciales justas y transparentes dentro de la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere arrollado por un tranvía esta madrugada en El Campello
  2. 2 Alicante peatonalizará la calle San Vicente para hacer un gran eje cultural desde la Plaza de Toros y Las Cigarreras
  3. 3 Los barrios de Alicante se preparan para tres días de cortes de luz: horas y calles afectadas
  4. 4 Barcala anuncia la futura ciudad deportiva del Hércules en una parcela de 120.000 m2 en la Albufereta
  5. 5 Lista de municipios de Alicante en alerta naranja y amarilla por las lluvias, granizo y viento
  6. 6 Alicante se lanza a batir un nuevo récord con una coca de mollitas de 170 metros y un notario como testigo
  7. 7 Primeros municipios de Alicante que cancelan las clases de la tarde por la alerta naranja
  8. 8 Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  9. 9 Desmantelan un complejo residencial ilegal en un municipio de Alicante: 60 casas móviles en suelo no urbanizable e inundable
  10. 10 Fumigan el recinto de la Escuela de Arte de Alicante por una plaga de pulgas y los alumnos pasan a clases online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Mercadona prevé comprar más de 1.900 toneladas de granada alicantina, un 20% más que el año pasado

Mercadona prevé comprar más de 1.900 toneladas de granada alicantina, un 20% más que el año pasado