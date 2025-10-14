Mercadona prevé comprar más de 1.900 toneladas de granada alicantina, un 20% más que el año pasado La compañía refuerza su colaboración con productores de Elche y Albatera y mantiene su apuesta por el producto de proximidad y origen nacional

Ismael Martinez Alicante Martes, 14 de octubre 2025, 14:17 Comenta Compartir

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, prevé adquirir más de 1.900 toneladas de granada durante 2025, lo que supone un incremento de casi el 20 % respecto al año anterior, cuando compró 1.600 toneladas, según ha anunciado la empresa.

En su apuesta por los productos de proximidad, Mercadona trabaja con los proveedores alicantinos Fruitum (Albatera) y Cambayas (Elche), garantizando así que el 100 % de la granada procede de campos de la provincia de Alicante, destacan fuentes de la compañía.

La campaña de la granada se extiende desde principios de septiembre hasta finales de diciembre, y durante este periodo los clientes de toda España y Portugal pueden disfrutar de esta fruta. Mercadona ofrece dos variedades principales: la ACCO, disponible desde septiembre, y la El Mollar, que llega a los lineales a partir de octubre.

Con un sabor dulce con un toque ácido, la granada es una fuente natural de antioxidantes, potasio y hierro, lo que la convierte en una opción saludable dentro de la dieta mediterránea.

Compromiso con el producto nacional

En 2024, Mercadona destinó 29.000 millones de euros a compras en España, reafirmando su compromiso con los productos de origen nacional. Además, colabora con las iniciativas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para promover la producción local y sostenible.

La compañía también está adherida al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, un acuerdo voluntario impulsado por el MAPA y distintas asociaciones del sector agroalimentario. Este compromiso refuerza su «apuesta por unas relaciones comerciales justas y transparentes dentro de la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria».

Temas

Mercadona