'Las Torres', tapa ganadora de la Ruta de los Taberneros. TA

Esta es la mejor tapa de las tabernas de Alicante

Una combinación muy alicantina con salazones y alioli que recupera el nombre y el sabor de los antiguos bares de los siglos XVII y XVIII

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:31

La Ruta de los Taberneros, que ha recuperado el sabor antiguas tabernas históricas de Alicante, ha concluido después de ofrecer hasta 23 tapas y vino a cinco euros. Cada una de ellas con nombres de las antiguas tabernas de las que hay constancia de existencia en la ciudad desde los siglos XVII y XVIII y que quedaron registradas en los controles de la 'Junta d´inhibición del Ví foraster de Alacant'.

De ellas, la mejor ha sido la propuesta 'Las Torres', del establecimiento Insensato en las galerías comerciales de Churruca. La tapa homenajea a la «Taberna de las Torres», un mesón con tienda que existió en 1722 en el centro de la ciudad propiedad de Cristóbal Gironés. En este caso, se reconoce «la equilibrada combinación de materias primas muy alicantinas para resultar precisamente eso, un sabor muy local».

Está elaborada a base de salazones y tomate con un alioli especial. Una tapa ideal para «maridar con un monastrell» en palabras de su propietario, Luis Pérez, y el cocinero Andrés Naranjo.

El segundo premio ha sido para la tapa 'Luis Lombardía' del bar El Mincho y en tercer lugar ha quedado 'Mesón del Olmo', del bar Carvi. La decisión del jurado se ha realizado sobre los cinco finalistas surgidos de las votaciones realizadas por los clientes que han participado en la Ruta de Taberneros y que completaban Sabolé y Tapería El Txoko. Estos finalistas llegan al jurado a través de los votos populares registrados por el público en las redes sociales.

Imagen principal - Esta es la mejor tapa de las tabernas de Alicante
Imagen secundaria 1 - Esta es la mejor tapa de las tabernas de Alicante
Imagen secundaria 2 - Esta es la mejor tapa de las tabernas de Alicante

El jurado lo han compuesto la concejala de Turismo, Ana Poquet, la directora territorial de la Conselleria de Innovación, Comercio y Turismo, Rosa Aragonés, el presidente del Consejo Regulador de la DOP Alicante, José Juan Reus, el José Luis Menéndez, del Museo Arqueológico MARQ y David Carbonell, del CRDO Alicante.

Poquet ha destacado que «la iniciativa ha recuperado la historia del vino y las tabernas en Alicante y en el jurado lo hemos tenido difícil para elegir la mejor tapa porque todas ellas tenían una gran calidad y eran muy diferentes entre sí».

La iniciativa se desarrolló entre mitad de octubre y el 15 de noviembre en el marco de la celebración del congreso internacional «Alicante, capital histórica del vino en el Mediterráneo» con motivo de Alicante Capital Española de la Gastronomía.

