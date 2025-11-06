Las especias de Alicante que mejoran tu café de Starbucks Tres productos icónicos de Carmencita -canela, cacao y azúcar avainillado- se incorporan a las 212 cafeterías de la marca americana en España y Portugal

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:02 | Actualizado 11:10h. Comenta Compartir

Los 'speciality coffes' o 'cafés especializados' se han multipilcado en los últimos tiempos. La experiencia de tomar un café, no solo para el desayuno y echarse una dosis de cafeína encima, ha evolucionado con multitud de condimentos y productos que elevan el sabor.

No solo con nata o con whiskey (el famoso 'café irlandés), ahora también se puede probar el 'café alicantino' con especias tratadas en la provincia de Alicante que le da un toque diferente a la infusión. Y es que la empresa alicantina de especias Carmencita ha sellado una alianza con la cadena estadounidense de cafeterías Starbucks.

Desde mediados de octubre, los clientes de Starbucks en España pueden encontrar en sus cafeterías tres especias emblemáticas de Carmencita -canela, cacao y azúcar avainillado- para personalizar sus bebidas. «Tres ingredientes sencillos, naturales y profundamente reconocibles que realzan el sabor del café y lo convierten en una experiencia sensorial», aseguran desde la compañía noveldense.

Los tres productos -canela, cacao y azúcar avainillado- cuentan con sello sin gluten para personas celiacas y su programa integral de control de alérgenos. Este plan, pionero en el sector, garantiza la seguridad alimentaria de todos sus productos mediante auditorías, controles cruzados y análisis internos continuos.

Este acuerdo entre Carmencita y Starbucks nace del «reconocimiento mutuo de unos estándares de calidad muy exigentes». Ambas compañías «comparten la misma filosofía de respeto al producto y al origen, así como una visión clara: ofrecer al consumidor lo mejor, con el máximo control y cuidado en cada detalle».

En Carmencita, la trazabilidad de cada especia comienza en el origen. Los equipos de calidad de la compañía viajan personalmente a los países productores- desde Sri Lanka a Ecuador- para seleccionar las materias primas y garantizar que cumplen los criterios más estrictos, destacan desde la compañía. Además, la firma cuenta con un sistema de gestión certificado bajo las normas ISO 14001e IFS, que aseguran el cumplimiento de los más altos estándares internacionales en calidad y seguridad alimentaria. Solo así se mantiene intacta la autenticidad y pureza de los sabores.

En Starbucks, explica, esa búsqueda de la excelencia se traduce en una exigente política de selección y tueste del café, en la apuesta por prácticas responsables con el medio ambiente y en la formación continua de sus baristas, que garantizan una experiencia de calidad constante en cada establecimiento del mundo.

Temas

Café