Investigation in Torrejón de Ardoz into the Death of a Couple as a Possible Case of Domestic Violence

Almudena Santos Monday, 1 December 2025, 08:55 Comenta Share

Eran las 22.00 horas de este domingo, 30 de noviembre, cuando los agentes de la Policía Nacional recibían una llamada alertando de que un hombre se había lanzado desde un balcón en Torrejón de Ardoz. Al personarse en el lugar de los hechos, los efectivos encontraron también el cuerpo sin vida de una mujer que, además, presentaba heridas de arma blanca.

Según informan fuentes policiales, ambos eran un matrimonio de 45 años ella y 46 él. Y aunque todavía permanecen todas las hipótesis abiertas, se investiga como un posible caso de violencia de género, algo que confirman también desde la Delegación del Gobierno de Madrid.

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información