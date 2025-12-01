Man Drowns in Alicante Port

Alejandro Hernández Alicante Monday, 1 December 2025, 12:55 Comenta Share

El puerto de Alicante vuelve a registrar una muerte por ahogamiento en 2025. El último deceso ocurrió la madrugada de este viernes, cuando Emergencias recibió una llamada que alertaba sobre la caída al mar de una persona en el Paseo de los Mártires de la Libertad, según ha podido conocer TodoAlicante.

Las primeras patrullas en llegar localizaron al individuo flotando boca abajo, sin signos de vida. De inmediato se solicitó la presencia de bomberos y servicios sanitarios. Los primeros accedieron al pantalán y se lanzaron al agua para recuperar el cuerpo, mientras los equipos médicos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) intentaban reanimarlo sin éxito. El fallecimiento se certificó a las 00.45 horas, según fuentes consultadas por este diario.

Testigos del suceso relataron a los investigadores que minutos antes habían observado al hombre tumbado en el suelo, junto a un carrito infantil y varios efectos personales. De acuerdo a su testimonio, parecía estar «bajo los efectos del alcohol» y se había ido aproximando de manera «inestable» al borde del muelle.

Cuando advirtieron que estaba a punto de caer, intentaron acercarse para auxiliarlo, pero no lograron evitar que perdiera el equilibrio y cayera al agua. En un primer momento, aseguran, intentó nadar, aunque con «movimientos erráticos», hasta que dejó de moverse.

Tras la recuperación del cadáver, los efectivos inspeccionaron sus pertenencias, entre las que encontraron mantas, una esterilla y restos de comida y bebida, pero ningún documento que permitiera identificarlo. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona corroboraron la versión de los testigos.

Fourth Body in 2025

Con el último cadáver hallado, ya son cuatro los registrados este año. Febrero comenzó de forma trágica con dos fallecidos en el puerto en apenas 24 horas. El primero apareció el domingo 2 de febrero en la zona de las tabarqueras. Era una mujer discapacitada que había desaparecido horas antes.

Al día siguiente, otro cuerpo sin vida fue localizado flotando en aguas del puerto de Alicante. Se trataba de Jakov Jelkic, el futbolista suizo de 24 años que llevaba en paradero desconocido dos días tras salir de una discoteca de la ciudad.

El deportista había llegado a Alicante el viernes 31 de enero para disfrutar de unas vacaciones con sus compañeros del equipo de fútbol, según explicó la familia, cuyos integrantes se desplazaron a la ciudad para continuar con la búsqueda que, desafortunadamente, finalizó de la forma más trágica.

La tercera muerte por ahogamiento se registró durante la noche del Domingo de Resurrección. Un ciudadano belga de 69 años que disfrutaba de sus vacaciones en Alicante sufrió un accidente en su yate. El hombre cayó al agua y murió ahogado, según adelantó este diario.