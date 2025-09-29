Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El podcast BioEmprendedores se grabará en directo en el campus de Elche de la UMH. PCUMH

La UMH acoge en directo el podcast BioEmprendedores

El Parque Científico y las startups Oscillum y Valux Medical participarán en el programa

Ismael Martinez

Elche

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:24

El próximo jueves 16 de octubre a las 9.30 horas, el edificio Valona del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández (UMH) será escenario de una nueva edición del podcast BioEmprendedores, que se grabará en directo y estará abierto al público previa inscripción online.

En esta entrega participará el Parque Científico de la UMH (PCUMH) a través de su director del Área de Emprendimiento, Javier Sancho, quien expondrá el papel de esta entidad en el ecosistema emprendedor y empresarial actual.

El programa contará también con los promotores de Oscillum y Valux Medical, quienes darán a conocer el recorrido de sus compañías y presentarán sus líneas de negocio. En concreto, Luis Chimeno explicará las soluciones biotecnológicas de envasado activo e inteligente que desarrolla Oscillum para los sectores de Alimentación, Farmacia y Cosmética.

Por su parte, David Martínez presentará INTARA, un instrumento médico creado por Valux Medical que permite automatizar el inflado de balones en procedimientos de angioplastia, facilitando un tratamiento menos invasivo de vasos crónicamente estrechados.

