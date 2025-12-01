Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La pop-up King Colis llega por primera vez a L'Aljub con su propuesta de paquetes misteriosos vendidos por peso. Aljub

L'Aljub acoge por primera vez la tienda efímera de paquetes perdidos King Colis

La pop-up francesa llega a Elche del 1 al 6 de diciembre con su experiencia de compra basada en paquetes misteriosos vendidos por peso

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Elche

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:05

Comenta

El Centro Comercial L'Aljub, gestionado por CBRE, incorpora una experiencia inédita en Elche con la llegada de la tienda efímera King Colis, un concepto francés que ha revolucionado Europa con la venta de paquetes perdidos del comercio electrónico. La pop-up estará operativa del 1 al 6 de diciembre en la plaza digital del centro, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de descubrir artículos sorpresa mediante un sistema de compra por peso.

El funcionamiento es sencillo: cada cliente dispone de 10 minutos para seleccionar los paquetes que desee (sin abrirlos previamente) por un precio de 2,49 € cada 100 g en el formato estándar y 2,99 € cada 100 g en el formato premium. Una vez pagado, el comprador puede abrir el paquete y descubrir su contenido. Para agilizar la experiencia, la marca ofrece también un fast pass a través de su web oficial.

Esta iniciativa forma parte de la programación de L'Aljub vinculada al proyecto Destino 2030, centrado en experiencias sostenibles y tendencias de consumo emergentes. En este caso, la propuesta está alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, promoviendo la producción y el consumo responsable.

Con más de 77 toneladas de paquetes vendidos y 65.000 visitantes en sus diferentes paradas por Europa, King Colis llega por primera vez a Elche para acercar al público una experiencia de compra distinta, divertida y llena de sorpresas. Entre los artículos que suelen encontrarse se incluyen smartwatches, prendas de marca, joyas, gadgets tecnológicos e incluso objetos inesperados de gran valor.

El proyecto está ligado a la economía circular: cada año se pierden millones de paquetes por fallos en la entrega o direcciones incorrectas. En lugar de acabar destruidos, King Colis los recupera y les da una segunda vida. Su CEO y cofundador, Killian Denis, destaca el espíritu de la iniciativa: «Cada paquete es una aventura. Nunca sabes qué vas a encontrar. En otras ciudades se han hallado desde artículos de lujo hasta coleccionables insólitos. La emoción está garantizada».

