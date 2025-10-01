La Fireta del Camp d'Elx cuelga el cartel de completo en una edición que impulsa el comercio y la tradición Más de 70 expositores han confirmado su participación para el certamen que se celebrará entre el 9 y el 12 de octubre en el Paseo de la Estación, con una amplia y novedosa programación

La Fireta del Camp d'Elx abrirá este año sus puertas, del 9 al 12 de octubre, con un fuerte impulso a la actividad comercial y una mayor presencia de maquinaria agrícola y de los productos agroalimentarios. Se ha completado la totalidad de los 70 puestos disponibles, alcanzando así el 100 % de participación, según ha confirmado este miércoles el Ayuntamiento.

Un certamen que este año presenta una imagen renovada, con 15.000 metros cuadrados de recorrido distribuidos por espacios sectoriales y con una completa programación que refuerza su apuesta por la organización, la profesionalización y la calidad. Bajo el lema «Descubrir nuestra tierra», la Fireta prevé congregar en torno a los 100.000 visitantes durante los cuatro días de celebración, según sus impulsores.

El tradicional evento, promovido por la concejalía de Agricultura y Medio Ambiente, con la colaboración de entidades y asociaciones del campo ilicitano, «se consolida como punto de encuentro de los profesionales del sector agrícola y escaparate de productos de proximidad».

Este año se ha diseñado una distribución sectorizada que incluye: Zona maquinaria agrícola, Automoción y Agricultura; Zona Alimentación con productos agroalimentarios del campo ilicitano y una novedosa área de Artesanía en el marco de la recreación de un poblado rural, además de la tradicional zona para entidades vinculadas al Camp d'Elx.

Sección de restauración

La muestra se completa con una sección de restauración con diversas opciones. El recinto contará también con el «Espai d'Activitats del Camp d'Elx», donde se desarrollarán los talleres complementarios y espectáculos dirigidos a todos los públicos.

A la nueva organización y distribución de los espacios, se une una estética uniforme en función de los diferentes modelos de exposición, con el objetivo de mejorar la experiencia tanto de los participantes comerciales como de los visitantes.

Con todo, la Fireta del Camp d'Elx «se consolida como un punto de encuentro estratégico para los profesionales de los ámbitos agroalimentario, la maquinaria agrícola, la automoción, el medio ambiente y la artesanía tradicional y gastronómica». El evento ofrece a las empresas la oportunidad de presentar sus innovaciones y productos, establecer alianzas comerciales y descubrir las últimas tendencias del sector, convirtiéndose en un espacio de referencia para el intercambio de conocimiento y la generación de negocio.

Un escaparate ideal para quienes buscan conectar con un público profesional especializado, así como para fortalecer la visibilidad y el posicionamiento de sus marcas, destaca la organización.

Novedades 2025

Entre las iniciativas más destacadas se hace visible al sector ganadero, con la organización de un espectáculo ecuestre de doma clásica en el Hort del Xocolater. Asimismo, como novedad, se está trabajando en la recreación de un antiguo pueblo del Camp d'Elx, junto a la zona de la Oficina de Turismo, que incluirá exposición, demostración de oficios tradicionales y venta de artesanía, en una cuidada ambientación con elementos y vestimenta típicos del Vinalopó, creando un entorno inmersivo con el que rendir homenaje a la historia rural de la comarca.

Junto a la exposición de productos y maquinaria, la Fireta «es una gran oportunidad para descubrir y saborear productos ilicitanos de alta calidad, como la reconocida granada mollar, el dátil, los aceites, mieles, licores, vinos y la repostería tradicional, en un ambiente festivo que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de la esencia del Camp d'Elx».

El concejal de Agricultura y Medio Ambiente, José Antonio Román, ha señalado que «la Fireta del Camp d'Elx vuelve con una imagen renovada, más espacios temáticos y una apuesta decidida por poner en valor el campo de Elche, sus productos, su gente y su futuro». Al mismo tiempo, ha subrayado el objetivo de «atraer expositores de calidad, y ofrecer un mayor espacio de promoción, degustación y venta de productos de proximidad, que posicionen la Fireta en un lugar destacado en la agenda cultural y agrícola de la provincia».

El Paseo de la Estación volverá a ser epicentro de la actividad entre el 9 y el 12 de octubre, con la celebración de la Fireta del Camp d'Elx, escaparate de la cultura, las tradiciones y los productos de la tierra ilicitana.