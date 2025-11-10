Carlos Areces, Premio de Honor en la nueva edición del Festival Internacional FANTAELX El actor y guionista será homenajeado el 22 de noviembre por su trayectoria en el cine fantástico español contemporáneo

Ismael Martinez Elche Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:50 Comenta Compartir

El Festival Internacional de Cine Fantástico de Elche – FANTAELX celebrará uno de sus momentos más esperados el sábado 22 de noviembre de 2025 en el Auditorio del Centro de Congresos 'Ciutat d'Elx'. A las 18:00 horas tendrá lugar un encuentro con el actor Carlos Areces, quien recibirá el Premio de Honor en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional.

La versatilidad de Areces como actor, guionista y dibujante le ha permitido aportar una mirada única al género fantástico, fusionando el humor negro, la ironía y lo grotesco con una profunda conexión con la cultura popular. Su participación en películas como 'Balada triste de trompeta', 'Lobos de Arga' o 'Las brujas de Zugarramurdi', y en series como '30 Monedas', 'Superestar' o 'Muertos S.L.', ha redefinido los límites entre lo absurdo y lo trágico. Además, su faceta musical en 'Ojete Calor' refuerza esa combinación que lo convierte en una de las voces más singulares del fantástico español contemporáneo.

Tras el encuentro, a las 19:30 horas, se celebrará la Gala de Clausura, presentada por Silvia Conesa (actriz, directora y jurado del festival). Durante la ceremonia se hará entrega oficial del Premio de Honor a Carlos Areces y se desvelará el Palmarés completo de la edición, junto con la proyección de varias obras galardonadas. Estas recibirán premios en metálico y contarán con futuras proyecciones en festivales colaboradores como el Skyline Benidorm Film Festival, el Festival 1000 Gritos de Buenos Aires o el Festival de Cine Sant Joan d'Alacant. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Cultura japonesa y nuevas proyecciones

La edición 2025 de FANTAELX rinde homenaje a la cultura japonesa con un cartel creado por el artista Mario-Paul Martínez, que combina la estética del manga tradicional, el ciberpunk y el estilo Kawaii mediante técnicas de dibujo a lápiz y color digital. Dentro de la programación, que se desarrollará del 13 al 22 de noviembre, se proyectará el clásico anime 'Ghost in the Shell' (1995), que celebra su 30º aniversario.

En la Sección Oficial, el público podrá disfrutar de títulos como 'Gaua' de Paul Urkijo, 'Decorado' de Alberto Vázquez, 'Luger' de Bruno Martín, 'Disforia' de Christopher Cartagena, 'Ishiro Honda: Memoirs of a Film Director' de Jonathan Bellés o 'La virgen de la tosquera' de Laura Casabé.

Además, el festival incluirá proyecciones de cortometrajes a concurso, sesiones especiales y la octava edición del Congreso Internacional de Género Fantástico, Audiovisuales y Nuevas Tecnologías, que reunirá a cineastas, académicos y expertos nacionales e internacionales, consolidando a Elche como epicentro del cine fantástico y destino cultural de referencia.

El evento, dirigido por Fran Mateu, está organizado por la Asociación de Desarrollo y Difusión del Género Fantástico 'Unicornio Negro', el Centro de Investigación en Artes (CíA) y el Grupo de Investigación Massiva, con el apoyo de instituciones como la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche, Visit Elche, el Instituto Valenciano de Cultura (IVC), la Diputación de Alicante, la Universidad Miguel Hernández y el Centro Comercial L'Aljub, entre otras entidades colaboradoras.