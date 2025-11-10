La Universidad de Alicante quiere atraer a más chicas hacia las ingenierías La institución lidera un proyecto internacional para conseguir una presencia más equilibrada de mujeres y hombres en estos grados

La UA celebra los días 10 y 11 de noviembre la reunión de lanzamiento del proyecto europeo «STEM Girls: Path to Success in Engineering».

Pau Sellés Alicante Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:18

¿Cómo atraer a más mujeres hacia las ingenierías? Es la pregunta que está intentando responder la Universidad de Alicante mediante la coordinación del proyecto europeo «STEM Girls: Path to Success in Engineering», que tiene como objetivo conseguir una presencia más equilibrada de mujeres y hombres en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Entre este lunes y mañana martes, el campus alicantino acoge la reunión de lanzamiento de esta iniciativa internacional financiada por la Unión Europea, a través del programa Erasmus+, que cuenta con un presupuesto de 400.000 euros.

Durante estos dos días, los socios comparten estrategias, metodologías y experiencias para impulsar las vocaciones STEM desde una perspectiva inclusiva y colaborativa. También definirán el plan de trabajo y las primeras acciones del proyecto, que incluyen talleres, mentorías y recursos educativos.

Ampliar Participantes en el proyecto europeo «STEM Girls: Path to Success in Engineering». TA

Una de las principales innovaciones del proyecto será la creación del Observatorio STEM Girls, que permitirá recoger y analizar datos sobre la evolución de las vocaciones femeninas en las ingenierías y medir si existe un cambio de tendencia tras años de acciones de fomento. Este Observatorio podrá ampliarse en el futuro para incorporar información de otras disciplinas relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Entre otras acciones previstas a lo largo del proyecto, destacan talleres prácticos para estudiantes de secundaria, programas de mentoría con ingenieras, formación para profesorado, personal de orientación y familias y la elaboración de recursos educativos inclusivos con referentes femeninos.

Socios y colaboradores

Con una duración de tres años (2025–2028), el consorcio está formado por universidades, centros escolares, una organización no gubernamental y una gran empresa tecnológica, lo que aporta una combinación de perfiles académicos, educativos, sociales y empresariales. Participan la Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet (Noruega), la Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (Lituania), la CESIE Ente del Terzo Settore (Italia), el IES San Vicente (España), la Stiftelsen Tromsø International School (Noruega), el Vilniaus Gedimino technikos universiteto inzinerijos licejus (Lituania) y la empresa NTT DATA Spain, líder en su sector tecnológico y referente en innovación y en la promoción del talento femenino en áreas STEM.

El proyecto está coordinado por la profesora de Ingeniería Química de la UA, María Francisca Gómez-Rico, junto a un equipo multidisciplinar docente e investigador de la Escuela Politécnica Superior (EPS) y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Luis Aragonés, Mireia Sempere, Virgilio Gilart, Encarnación Gimeno, Alicia Font, María José Moya, María Dolores Andújar, Josué Nescolarde, Silvia Spairani, Sonia Vázquez, Carlos Rizo, Raquel Pérez, Diego Marcos, Sonia Rujas, Ignacio Toledo, Eva Espinar, Mari Ángeles Gómez, María Dolores de Juan, María Pilar Arques y Silvia García.