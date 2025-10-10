Tres palancas para competir desde Alicante con Campus Cámara CEU

Suplementos Viernes, 10 de octubre 2025, 09:43 Compartir

El Campus Cámara CEU pone en marcha los programas de Transformación Digital, Mejora Competitiva y Liderazgo, con formación modular y bonificable que permite a profesionales, recién egresados y empresas construir un itinerario a medida

La formación empresarial en Alicante suma este otoño un nuevo actor con un modelo educativo pionero en España. El Campus Cámara CEU, una iniciativa conjunta de la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Cámara de Comercio de Alicante, arranca el próximo 16 de octubre con su primera oferta académica. El escenario elegido no es casual: el Centro Empresarial Panoramis, en pleno puerto de la ciudad, convertido en un espacio de innovación y encuentro entre compañías.

La propuesta formativa responde a una necesidad detectada desde hace tiempo por empresarios, directivos y profesionales: acceder a una educación flexible, modular y conectada con los retos reales de las organizaciones, en especial en sectores estratégicos para la provincia como la alimentación, el turismo, el calzado, la moda o la decoración. El diseño del modelo rompe con el esquema tradicional de los másteres lineales y cerrados: aquí los estudiantes pueden avanzar pieza a pieza, eligiendo cuándo y cómo construir su itinerario, con la garantía académica del CEU y la cercanía de la Cámara de Comercio.

Transformación Digital: de la estrategia a la práctica

La primera palanca que se activa este octubre es la Transformación Digital e Innovación Empresarial. Un área diseñada para que las compañías no se limiten a incorporar herramientas tecnológicas, sino que sepan utilizarlas con un propósito claro: mejorar procesos, optimizar el marketing, abrir mercados y anticiparse a los cambios.

El área ofrece ya tres Programas de Formación Avanzada (PFAs) de 54 horas (9 ECTS), que combinan sesiones teóricas con talleres prácticos y dinámicas de trabajo en equipo.

El primero, Marketing Digital Potenciado por IA, introduce a los participantes en el uso de herramientas de inteligencia artificial para diseñar y ejecutar campañas más eficaces. Desde la ingeniería de prompts hasta la automatización de procesos de captación, el itinerario se organiza en tres microcredenciales de 3 ECTS que, al completarse, dan derecho a un certificado universitario y a un badge digital verificable en LinkedIn o cualquier plataforma profesional.

El segundo, Community Manager 360, aborda la gestión integral de redes sociales. Incluye módulos sobre estrategia y analítica, gestión por plataformas (Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn) y creación de contenidos y reputación online. El planteamiento no se limita a aprender herramientas: se trata de comprender cómo integrar cada canal en la comunicación corporativa.

El tercero, Transformación Digital e Innovación en los Negocios, está orientado a profesionales con al menos dos años de experiencia, y se centra en cómo aplicar la digitalización a la mejora competitiva. Aquí la innovación no es un concepto abstracto: se trabaja con métodos de vigilancia tecnológica, casos reales de sectores estratégicos de Alicante y dinámicas de implantación en empresas medianas.

Mejora competitiva: decidir en entornos inciertos

La segunda palanca que se pone en marcha es la de Mejora Competitiva y Transformación de Modelos de Negocio. En un contexto donde los cambios tecnológicos, sociales y de consumo se aceleran, este bloque formativo ayuda a tomar mejores decisiones estratégicas.

-El primer programa disponible es Planificación estratégica y toma de decisiones. Se articula en tres microcredenciales:

-Análisis competitivo y tendencias de mercado, con especial atención a la Industria 4.0 y a los cambios sociales que impactan en la demanda.

-Diseño y planificación estratégica, que enseña a construir hojas de ruta para organizaciones de distintos tamaños.

-Procesos de decisión, un módulo práctico que incorpora metodologías ágiles y herramientas de análisis para directivos.

Este itinerario está pensado para profesionales en activo con al menos dos años de experiencia, aunque también es accesible a recién egresados que quieran anticipar su incorporación al mercado laboral.

Más allá de las cifras, el valor añadido de esta área es que enseña a sistematizar el proceso de decidir, algo especialmente demandado por pymes y medianas empresas de la provincia. Alicante concentra un tejido empresarial caracterizado por su dinamismo y capacidad exportadora, pero que a menudo carece de estructuras formales de planificación. Este programa busca cubrir ese vacío.

Liderazgo y Cambio: movilizar personas

La tercera palanca activa desde octubre es la de Liderazgo y Cambio, quizá la más transversal de todas. Aquí la clave no son las herramientas tecnológicas ni los modelos estratégicos, sino la gestión de personas y la cultura organizativa.

-El programa inicial, Liderazgo organizacional y gestión del cambio, se compone también de tres microcredenciales:

-Convencer para mover al cambio, que trabaja la comunicación persuasiva y la construcción de narrativas que implican a equipos y stakeholders.

-Procesos de cambio en la empresa, donde se abordan metodologías y herramientas para implementar transformaciones sin perder eficiencia.

-Implantación de mejoras competitivas, un módulo de cierre orientado a la aplicación práctica en proyectos reales.

Este programa se dirige a profesionales con experiencia y a mandos intermedios que necesitan desarrollar competencias de liderazgo transformador. El objetivo es que los participantes sean capaces de guiar equipos en entornos de incertidumbre, gestionar resistencias internas y mantener la cohesión en momentos de transición.

Una formación a medida, con seis áreas y con posibilidad de bonificación para empresas

El modelo académico del Campus Cámara CEU no se limita a los programas que arrancan este mes de octubre. En total, la oferta se estructura en seis grandes áreas de conocimiento: Derecho de la Empresa y de los Negocios, Dirección Fiscal y Tributación Corporativa, Dirección Corporativa y Financiera, Transformación Digital e Innovación Empresarial, Mejora Competitiva y Transformación de Modelos de Negocio, y Liderazgo y Cambio.

La clave está en que los alumnos pueden construir su itinerario pieza a pieza, acumulando microcredenciales y programas de formación avanzada hasta obtener títulos de Experto Universitario o Máster de Formación Permanente, emitidos por la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Cada pieza se certifica con badges digitales verificables en plataformas profesionales, lo que facilita que las competencias adquiridas se reconozcan en procesos de selección o promoción. Y todo ello con un modelo flexible en tiempos y costes: un estudiante puede completar un máster en un año o distribuirlo en varios cursos, pagando por cada bloque formativo que curse.

Además, los programas son bonificables a través de FUNDAE, lo que permite a las empresas recuperar parte de la inversión en la capacitación de sus trabajadores. Una opción especialmente interesante para las pymes alicantinas, que representan más del 95% del tejido empresarial.