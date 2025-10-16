Rafa Fernández: «La formación práctica y adaptable es la clave para responder a las necesidades reales de las empresas»

Suplementos Jueves, 16 de octubre 2025, 07:26 Compartir

En muchas ocasiones, tanto jóvenes recién salidos de la universidad, como ejecutivos con años de experiencia a la espalda, rechazan la posibilidad de cursar un máster o un posgrado por la falta de tiempo o porque la oferta disponible no se adapta completamente a sus necesidades, algo fundamental a la hora de cursar formación adicional.

Esto es una realidad que acaba de cambiar gracias a los Programas de Formación Avanzada (PFAs) del Campus Cámara CEU, la nueva escuela de negocios nacida de la alianza estratégica entre la Cámara de Comercio de Alicante y la Universidad Ceu Cardenal Herrera, y que ofrece una oferta formativa nunca antes ofertada. Derecho, fiscalidad, corporativismo, transformación digital, modelos de negocio, liderazgo… Todo salpicado con formación en Inteligencia Artificial y de una forma modular y flexible que permite al alumno armarse su propio programa formativo.

Hablamos con Rafael Fernández, director general de la Cámara de Alicante, sobre el Campus Cámara CEU, sobre las particularidades de su formación y sobre las razones que lo hacen pionero en su campo.

-Iniciáis un proyecto educativo que es pionero en España en formación modular. ¿Qué significa esto?

-Es pionero, sobre todo, por el modularidad y la capacidad de armar la formación adaptándose a tu necesidad, tanto formativa como temporal, porque se acopla también a tus necesidades temporales. Está organizado por Programas de Formación Avanzada (PFA) y microcredenciales. Cada Programa de Formación Avanzada tiene nueve créditos ECTS. Después, cada microcredencial tiene tres créditos ECTS. De esta manera, cuando tú superas tres programas de formación avanzada, recibes un título experto en formación universitaria y cuando superas seis programas de formación avanzada, que serían 54 créditos ECTS, tendrías un máster.

-El campus tiene distintas áreas: derecho, fiscalidad, corporativismo, transformación digital, modelos de negocio y liderazgo. Háblanos de ellas.

-Las áreas formativas te permiten, primero, decidir cuál va a ser la materia troncal en la que vas a basar tu título, tanto de máster como de experto universitario. Lo más novedoso es que puedes construir cuál va a ser tu especialización o en qué áreas puedes mejorar tus conocimientos. Con el tiempo, nuestra idea es ir actualizando las PFAs constantemente, según las necesidades de los distintos sectores empresariales. El Campus Cámara CEU es una unión estratégica entre la Cámara de Alicante y la universidad CEU Cardenal Herrera que permitirá hacer esto con mucha soltura. La Cámara de Alicante es un puente entre el mundo de la formación y la empresa, y es quien detecta las necesidades de los distintos sectores. Por ejemplo, en nuestra provincia lo principal es el sector calzado o el turismo. El Campus Cámara CEU confeccionará una oferta formativa adaptada a estas necesidades.

-Esa modularidad permitirá que las personas puedan elegir cómo cursan el programa. ¿Cómo resumirías tú el global de la formación que ofrecéis?

-Lo bueno es que, dentro de las distintas áreas formativas, tenemos áreas que se van a ir activando. Vamos a comenzar con la PFA de marketing digital potenciado por inteligencia artificial, que comienza este 17 de octubre y se extiende hasta el 15 de noviembre. Con horarios de jueves y viernes de 16 a 21 horas y sábados de 9 a 14 horas. A partir de ahí, iremos ofertando distintos programas de formación avanzada. Tenemos previsto el inicio, en breve, de otros dos programas, en las áreas de mejora competitiva y transformación de modelos de negocio. Contaremos también con las materias clásicas de formación de posgrado de las escuelas de negocios, como derecho de la empresa y de los negocios, dirección fiscal, tributación corporativa y financiera… Lo fundamental es la conexión de la Cámara de Alicante con la empresa y la posibilidad de que, juntamente con el CEU Cardenal Herrera, se oferte una formación de la que sacarás un título que te servirá para que actualices tus conocimientos y los puedas aplicar inmediatamente. No olvidemos que se trata de una formación totalmente práctica.

-¿Totalmente práctica?

-Eso es fundamental. La Cámara, como puente entre la formación y la empresa, tiene que ofrecer una formación eminentemente práctica y adaptada a las necesidades del mercado. Nuestro programa supone la unión del mundo académico con la práctica empresarial.

-¿Para qué tipo de perfil diría que están pensados estos cursos?

-Conforme se vayan incorporando programas de formación avanzada, habrá unos más orientados hacia recién egresados y otros más orientados hacia un perfil ejecutivo. El objetivo es que los perfiles no estén mezclados dentro de una misma formación. El recién egresado tendrá los conocimientos necesarios para abordar las necesidades de la empresa en el día a día, y las personas con perfil ejecutivo tendrán la posibilidad de actualizar y mejorar sus conocimientos.

-Este proyecto nace de esa necesidad de los estudiantes de contar con programas que no tengan itinerarios muy rígidos o plazos muy estrictos. ¿Qué me puedes decir de esto?

-Es un programa que, si eres recién egresado, te da la posibilidad de hacer a lo largo de todo el año un itinerario que te lleve a ser experto universitario o tener un máster. Y el alumno executive tendrá la posibilidad de actualizar sus conocimientos mediante los contenidos que se van a ir ofertando. Va a haber muchísimos programas de formación avanzada para abordar las necesidades de los distintos perfiles.

-¿Cuáles han sido vuestros criterios de selección de profesorado?

-El profesorado viene siendo el reflejo de la propia oferta formativa. Se está uniendo el mundo académico y las materias necesarias en la formación empresarial, así que el resultado es un perfil doble. Por un lado, personas que tienen un criterio académico consolidado y un reconocimiento. Y por otro lado, CEOs y líderes empresariales que van a intentar trasladar su experiencia en la gestión diaria de las empresas, pero siempre con el rigor académico y el sistema de calidad que el CEU tiene.

-Cuéntame en qué consisten exactamente las microcredenciales.

-Las microcredenciales forman parte de cada programa de formación avanzada. Son módulos de tres créditos. Esto es lo bueno de esta oferta educativa: puedes ir juntando unas piezas con otras. Las microcredenciales están pensadas para quien quiera una actualización de un área concreta, mientras que las PFAs te van a permitir montar tu currículum perfectamente y decidir el área de especialización, lo cual es una ventaja fundamental. Es un sistema continuo en el que tú vas construyendo unidades de formación que te llevan a un título concreto.

-Las necesidades de las empresas han cambiado mucho, y también las formas de liderar y de pensar el trabajo. ¿Está adaptado todo este programa a las nuevas necesidades?

-Claro. Lo bueno de los Programas de Formación Avanzada y esta modularidad es que tú puedes ir montando tu propio programa con garantías y con el contenido que tú quieras. Todo bajo la política de calidad del CEU y la exigencia de la Cámara, según las necesidades que vayan surgiendo. Es decir, vas adaptando la oferta formativa a los retos del mercado.