Nueva Unidad de Psicología y Logopedia para el Hospital Vithas Medimar en Alicante El servicio basa su trabajo en la prevención, evaluación, diagnóstico e intervención tanto para niños como adultos

El Hospital Vithas Medimar ha incorporado recientemente una nueva unidad de Psicología y Logopedia, ubicada en la tercera planta de Consultas Externas del edificio de la calle Padre Arrupe.

Esta unidad estará dirigida por Víctor Ivars Guerola y Elisa Muñoz Jordán y «nace de la ilusión de crear un espacio donde atender diversas necesidades en todas las etapas de la vida relacionadas con el ámbito de la psicología, la psiquiatría y la logopedia», como así lo explican.

El nuevo servicio basa su trabajo en la prevención, evaluación, diagnóstico e intervención en el ámbito de la psicología y la logopedia infantil y adulta, explican desde Vithas.

«Consideramos imprescindible destacar la importancia que la psicología tiene hoy en día para el bienestar integral de las personas. La detección temprana de las dificultades y la intervención profesional oportuna permiten ofrecer respuestas más eficaces, prevenir la aparición de problemas mayores y favorecer un desarrollo saludable en todas las etapas de la vida. Por ello, apostamos por un trabajo interdisciplinar, riguroso y centrado en las necesidades de cada individuo y su familia», han declarado sus responsables.

A nivel de consulta de psicología, abarcan problemas de adaptación social, problemas del sueño, trastornos del neurodesarrollo, emocionales, atencionales y negacionistas, así como también el acoso, los procesos de duelo, depresión, estrés e incluso, terapias de pareja.

La unidad de Psicología y Logopedia del Hospital Vithas Medimar, trabaja también con profesionales de logopedia, que tratan todo tipo de trastornos del lenguaje, del habla, de la voz y trastornos de la deglución.

