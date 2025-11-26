Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hospital Vithas Medimar en Alicante. TA

Nueva Unidad de Psicología y Logopedia para el Hospital Vithas Medimar en Alicante

El servicio basa su trabajo en la prevención, evaluación, diagnóstico e intervención tanto para niños como adultos

P.S.

Alicante

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

El Hospital Vithas Medimar ha incorporado recientemente una nueva unidad de Psicología y Logopedia, ubicada en la tercera planta de Consultas Externas del edificio de la calle Padre Arrupe.

Esta unidad estará dirigida por Víctor Ivars Guerola y Elisa Muñoz Jordán y «nace de la ilusión de crear un espacio donde atender diversas necesidades en todas las etapas de la vida relacionadas con el ámbito de la psicología, la psiquiatría y la logopedia», como así lo explican.

El nuevo servicio basa su trabajo en la prevención, evaluación, diagnóstico e intervención en el ámbito de la psicología y la logopedia infantil y adulta, explican desde Vithas.

«Consideramos imprescindible destacar la importancia que la psicología tiene hoy en día para el bienestar integral de las personas. La detección temprana de las dificultades y la intervención profesional oportuna permiten ofrecer respuestas más eficaces, prevenir la aparición de problemas mayores y favorecer un desarrollo saludable en todas las etapas de la vida. Por ello, apostamos por un trabajo interdisciplinar, riguroso y centrado en las necesidades de cada individuo y su familia», han declarado sus responsables.

A nivel de consulta de psicología, abarcan problemas de adaptación social, problemas del sueño, trastornos del neurodesarrollo, emocionales, atencionales y negacionistas, así como también el acoso, los procesos de duelo, depresión, estrés e incluso, terapias de pareja.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La unidad de Psicología y Logopedia del Hospital Vithas Medimar, trabaja también con profesionales de logopedia, que tratan todo tipo de trastornos del lenguaje, del habla, de la voz y trastornos de la deglución.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una agente medioambiental tras caer 50 metros durante un descenso de rappel en Alicante
  2. 2 El alemán Blazic refuerza la portería del Hércules hasta 2027
  3. 3 El Millón de Euromillones toca en este municipio de Alicante
  4. 4 Estos son los dos restaurantes de Alicante que conservan sus dos Estrellas Michelin
  5. 5 El Hércules, en manos de la FIFA para dar de alta a Mehdi Puch
  6. 6 Alerta por el descontrol de colonias felinas en un municipio de Alicante: «Genera problemas de convivencia»
  7. 7 La pista de hielo de Alicante irá en el Muelle 12 durante la Navidad
  8. 8 Cortes de tráfico y desvíos de autobuses el domingo por la Maratón Internacional Elche-Alicante
  9. 9 Alicante dispara el supereje deportivo de la Vía Parque con grandes obras que transformarán las pistas e instalaciones de los barrios
  10. 10 La Aemet reactiva la alerta amarilla en el norte de Alicante: estos son los municipios afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Nueva Unidad de Psicología y Logopedia para el Hospital Vithas Medimar en Alicante

Nueva Unidad de Psicología y Logopedia para el Hospital Vithas Medimar en Alicante