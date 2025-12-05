Jornada 'Innovación y Economía Circular' en San Vicente a cargo de la UA El programa incluye una sesión centrada en retos y soluciones para la gestión de residuos post-inundación y la resiliencia territorial ante eventos climáticos extremos

El Parque Científico de Alicante (PCA), en colaboración con el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, celebra el próximo 10 de diciembre la jornada «Innovación y Economía Circular», un encuentro diseñado para posicionar al municipio como un referente en sostenibilidad, impulsar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer el ecosistema de innovación local.

El Auditorio Municipal y Centro Social de San Vicente del Raspeig acogerá este evento que reunirá a representantes institucionales, empresas, entidades del entorno, investigadores y agentes del ecosistema para activar conexiones y avanzar hacia un modelo económico más circular y resiliente.

La jornada comenzará con una apertura institucional moderada por Esteban Pelayo, gerente del PCA, que contará con la participación del alcalde José Rafael Pascual, del subdirector general de Avance para la Sociedad Digital y la Inteligencia Artificial de la Generalitat Valenciana, Francisco Javier Sogorb, y de la vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica de la Universidad de Alicante, María Jesús Pastor, quien hará entrega del Premio a la Innovación y el Emprendimiento 2025 del proyecto europeo BIKE-HEI.

Tras este primer bloque, se presentará un mapeo de iniciativas de economía circular desarrolladas en el municipio y se dará paso a una mesa de experiencias del ecosistema innovador de San Vicente, moderada por Juan Grán, presidente de AEPI, con ponencias de Fundeun, Atalayas–FEPEVAL, Aguas de Alicante y Camacho Recycling.

Retos en la gestión de residuos

El evento integrará una sesión Innotransfer, coordinada por Encarni Pérez, agente de innovación del PCA, que abordará los retos en la gestión de residuos post-inundaciones y mostrará distintas soluciones tecnológicas, casos de éxito y capacidades de empresas y grupos de investigación especializados en economía circular. Participarán entidades como Revive Batteries, AGAMED, Consorcio Terra, la Asociación gvSIG, The Recirculars y el grupo «Ingeniería para la Economía Circular» de la Universidad de Alicante.

La jornada continuará con un Focus Lab impulsado por el PCA y la Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante, en el que Irene Bajo presentará «Oportunidades circulares en movimiento». Esta dinámica de trabajo colaborativo permitirá a los asistentes explorar sinergias, generar ideas y activar proyectos compartidos que impulsen el desarrollo económico sostenible del municipio.

El encuentro finalizará con un espacio de networking PCA, concebido para fortalecer vínculos, facilitar el intercambio profesional y promover nuevas colaboraciones. La clausura correrá a cargo de Lourdes Galiana, concejal de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.