La UA imparte formación en interpretación ruso-ucraniana para el ámbito público La microcredencial consta de 100 horas lectivas y se impartirá en la sede que la universidad tiene en Torrevieja

Pau Sellés Alicante Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:58 Comenta Compartir

La Universidad de Alicante, a través de su Sede en Torrevieja, ha puesto en marcha la primera microcredencial sobre traducción en interpretación orientada al ruso y el ucraniano. Esta nueva formación explican que está dirigida a personas con conocimientos avanzados de ruso y ucraniano, que necesitan adquirir formación inicial en interpretación y traducción, así como personas que están ejerciendo como intérpretes en contextos intrasociales, pero que carecen de formación académica en este ámbito.

Su contenido tiene un formato teórico-práctico con un marcado carácter profesionalizante para el ejercicio de la interpretación y traducción, principalmente en los servicios públicos.

Desde la UA recuerdan que la provincia de Alicante se encuentra en la tercera posición nacional en porcentaje de población extranjera residente, y municipios como Torrevieja, Ciudad Quesada y Orihuela Costa evidencian un marcado carácter multicultural y plurilingüístico.

En la comarca de la Vega Baja la población extranjera alcanza el 36% y, la mitad de ella, el 49,5%, se concentra en Torrevieja y Orihuela. Concretamente, la localidad de Torrevieja, con una población superior a los 100.000 habitantes, cuenta con un 49,74% de habitantes procedentes de 122 nacionalidades, con los colectivos ucraniano y ruso en las primeras posiciones.

Ampliar La formación fue inaugurada el pasado viernes por Catalina Iliescu, vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, y por Ricardo Recuero, concejal de Universidades y Educación del Ayuntamiento de Torrevieja, acompañados por Jesús Segarra Saavedra, director de la Sede de la UA en Torrevieja, Juan Miguel Ortega Herráez, director de la microcredencial, junto a las coordinadoras de la misma, Elena Pérez Estevan y Silvia Sánchez Ferre, docentes del Departamento de Traducción e Interpretación de la UA. TA

Ante esta situación, explican los responsables de la microcredencial, «la formación de intérpretes profesionales es una óptima solución para reducir la brecha lingüística y cultural en el acceso de la ciudadanía alófona a los servicios, tanto públicos como privados»

Detalles de la formación

La formación consta de 100 horas lectivas, convalidables por 10 ECTs (créditos optativos). La lengua vehicular será el español y se realizarán sesiones prácticas que incorporarán el ruso y el ucraniano como lenguas de trabajo. El estudiantado adquirirá conocimientos y desarrollará capacidades que le permitirán contar con un marco profesional de referencia y garantizar los derechos de la ciudadanía alófona en el acceso a los servicios públicos, así como una formación universitaria presencial.

Las clases tienen formato presencial y se desarrollan en el aula de formación del Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja, los viernes por la tarde y sábados por la mañana. La formación finalizará el 27 de febrero de 2026, y cuenta con profesorado interdisciplinar, interuniversitario y profesional, de las universidades de Alicante, Granada, Jaume I de Castellón, La Laguna y Murcia, además de profesionales del sector empresarial y técnicos municipales.