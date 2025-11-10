Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La formación fue inaugurada el pasado viernes. TA

La UA imparte formación en interpretación ruso-ucraniana para el ámbito público

La microcredencial consta de 100 horas lectivas y se impartirá en la sede que la universidad tiene en Torrevieja

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:58

Comenta

La Universidad de Alicante, a través de su Sede en Torrevieja, ha puesto en marcha la primera microcredencial sobre traducción en interpretación orientada al ruso y el ucraniano. Esta nueva formación explican que está dirigida a personas con conocimientos avanzados de ruso y ucraniano, que necesitan adquirir formación inicial en interpretación y traducción, así como personas que están ejerciendo como intérpretes en contextos intrasociales, pero que carecen de formación académica en este ámbito.

Su contenido tiene un formato teórico-práctico con un marcado carácter profesionalizante para el ejercicio de la interpretación y traducción, principalmente en los servicios públicos.

En la comarca de la Vega Baja la población extranjera alcanza el 36%, y casi la mitad se concentra en Torrevieja y Orihuela

Desde la UA recuerdan que la provincia de Alicante se encuentra en la tercera posición nacional en porcentaje de población extranjera residente, y municipios como Torrevieja, Ciudad Quesada y Orihuela Costa evidencian un marcado carácter multicultural y plurilingüístico.

En la comarca de la Vega Baja la población extranjera alcanza el 36% y, la mitad de ella, el 49,5%, se concentra en Torrevieja y Orihuela. Concretamente, la localidad de Torrevieja, con una población superior a los 100.000 habitantes, cuenta con un 49,74% de habitantes procedentes de 122 nacionalidades, con los colectivos ucraniano y ruso en las primeras posiciones.

La formación fue inaugurada el pasado viernes por Catalina Iliescu, vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, y por Ricardo Recuero, concejal de Universidades y Educación del Ayuntamiento de Torrevieja, acompañados por Jesús Segarra Saavedra, director de la Sede de la UA en Torrevieja, Juan Miguel Ortega Herráez, director de la microcredencial, junto a las coordinadoras de la misma, Elena Pérez Estevan y Silvia Sánchez Ferre, docentes del Departamento de Traducción e Interpretación de la UA. TA

Ante esta situación, explican los responsables de la microcredencial, «la formación de intérpretes profesionales es una óptima solución para reducir la brecha lingüística y cultural en el acceso de la ciudadanía alófona a los servicios, tanto públicos como privados»

Detalles de la formación

La formación consta de 100 horas lectivas, convalidables por 10 ECTs (créditos optativos). La lengua vehicular será el español y se realizarán sesiones prácticas que incorporarán el ruso y el ucraniano como lenguas de trabajo. El estudiantado adquirirá conocimientos y desarrollará capacidades que le permitirán contar con un marco profesional de referencia y garantizar los derechos de la ciudadanía alófona en el acceso a los servicios públicos, así como una formación universitaria presencial.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Las clases tienen formato presencial y se desarrollan en el aula de formación del Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja, los viernes por la tarde y sábados por la mañana. La formación finalizará el 27 de febrero de 2026, y cuenta con profesorado interdisciplinar, interuniversitario y profesional, de las universidades de Alicante, Granada, Jaume I de Castellón, La Laguna y Murcia, además de profesionales del sector empresarial y técnicos municipales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos reducen a un ladrón tras robar una cadena de oro en pleno centro de Alicante
  2. 2 La Argentina de Messi se instala en la provincia de Alicante
  3. 3 Detenida en Alicante una madre acusada de causar lesiones oculares a su hijo de dos años
  4. 4 Papelería Eutimio: 90 años de historia en el corazón de Alicante
  5. 5 Un rescate que sale caro en Benitatxell
  6. 6 Intervienen una narcolancha en una cala paradisíaca de Alicante con 4.200 kilos de hachís
  7. 7 Tres hombres ingresan en prisión por el secuestro y la violación de una mujer en Alicante
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 9 de noviembre en Alicante
  9. 9 Un guardia civil fuera de servicio frustra un robo a un ciclista a plena luz del día en Santa Pola
  10. 10 Persecución de película en Orihuela: dos traficantes lanzan un kilo de hachís por la ventanilla al huir de la Guardia Civil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La UA imparte formación en interpretación ruso-ucraniana para el ámbito público

La UA imparte formación en interpretación ruso-ucraniana para el ámbito público