El profesor Manuel Desantes. TA

Homenaje al profesor Manuel Desantes en el Ateneo de Madrid

El exrector Andrés Pedreño acudirá al acto junto a otros académicos de la Universidad de Alicante

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:44

El profesor de la Universidad de Alicante, Manuel Desantes, recibirá un homenaje el próximo martes en el Ateneo de Madrid. El catedrático de Derecho Internacional Privado, 'un renacentista del siglo XXI', será protagonista del segundo ciclo dedicado a la breve historia futura del derecho de autor.

Durante el encuentro se destacará la figura y trayectoria del fundador de la Biblioteca de los libros felices, en el Colegio Notarial de Alicante, a quien cedió gran parte de su amplísima y heterogénea biblioteca personal. Y es que Desantes está considerado como uno de los grandes humanistas de nuestro tiempo.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

El acto, organizado por la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas del Ateneo y la Cátedra Torres Caicedo, contará con Antonio García Regueiro y Aída Castellanos Cornide, ambos pertenecientes a la Agrupación especial ateneísta 'Agustín Argüelles' del Ateneo, como moderadores.

Además, participarán destacadas figuras de relevancia social, económica, académica y humanística, como quien fuera rector de la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño; el también profesor de Análisis Económico Aplicado de la UA, Julián López, así como Antonio Castán, Nerea Sanjuan, Teresa Rodríguez de las Heras, Carolina Pina y José Manuel Gómez Bravo.

