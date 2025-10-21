La formación que rompe con los másteres tradicionales ya está en marcha

Suplementos Martes, 21 de octubre 2025, 10:19 Compartir

El tejido empresarial de Alicante afronta un escenario de cambios acelerados marcado por la digitalización, la globalización y la necesidad de atraer talento. En este contexto, el Campus Cámara CEU se ha puesto en marcha como una apuesta pionera para formar a los profesionales que las empresas necesitan. La iniciativa conjunta de la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Cámara de Comercio de Alicante combina la solidez académica con la conexión directa al ecosistema empresarial, en un modelo modular y flexible, con formación bonificable para las empresas, que sitúa a la provincia como referente en capacitación avanzada.

Un modelo diseñado para empresas que compiten en un entorno global

El Campus Cámara CEU tiene su sede en el Centro Empresarial Panoramis, un enclave que simboliza la vocación de estar al lado de las compañías y de sus desafíos reales. Frente a los programas convencionales, su modelo rompe la rigidez de la formación tradicional con una propuesta modular: cada participante diseña su propio itinerario, desde microcredenciales universitarias de tres créditos ECTS hasta un Máster de Formación Permanente completo.

La lógica es sencilla pero innovadora: tres microcredenciales forman un Programa de Formación Avanzada (PFA) de 9 ECTS; varios PFAs se pueden acumular hasta obtener un título de Experto Universitario o un máster. De este modo, el profesional avanza a su ritmo, cursando bloques pequeños de aprendizaje que se integran en una titulación mayor, según sus objetivos personales y laborales.

Además, esta formación es bonificable a través de FUNDAE, lo que permite que las empresas financien total o parcialmente la matrícula de sus empleados. Una ventaja que convierte el acceso al conocimiento en una herramienta de competitividad al alcance de compañías de todos los tamaños.

Sesiones vivas y aplicadas: aprender haciendo

Las sesiones del Campus Cámara CEU se han concebido para aplicar desde el primer día lo que se aprende en el aula. No se trata de acumular teoría, sino de trabajar con casos reales, simulaciones y proyectos prácticos que reproducen la dinámica del mercado.

El profesorado combina dos perfiles complementarios: académicos del CEU con sólida trayectoria investigadora y profesionales en activo con experiencia contrastada en dirección de empresas, innovación digital o gestión de personas. Este equilibrio asegura que los programas sean rigurosos y, a la vez, útiles para afrontar la realidad diaria de las organizaciones.

El formato, además, favorece el networking. En las aulas conviven directivos, emprendedores, mandos intermedios y jóvenes recién graduados, lo que genera un ecosistema de aprendizaje transversal donde la colaboración y el intercambio de experiencias multiplican el valor de la formación.

Ampliar Campus Cámara CEU

Tres áreas estratégicas para impulsar el futuro empresarial de Alicante

1. Transformación Digital

Del marketing con IA al e-commerce avanzado: claves para liderar la digitalización.

La digitalización es ya un imperativo. Sectores clave de Alicante —como el turismo, el calzado, la moda o la alimentación— necesitan integrar tecnologías disruptivas para seguir siendo competitivos en un mercado global. El área de Transformación Digital ofrece un conjunto de programas diseñados para que los profesionales dominen las herramientas y metodologías que están cambiando la manera de hacer negocio.

Programas destacados:

-Marketing Digital Potenciado por IA: aplicar la inteligencia artificial para multiplicar la eficacia de las campañas (automatización, análisis predictivo, personalización de mensajes).

-Herramientas visuales para marketing digital: uso de recursos gráficos y audiovisuales que refuercen la comunicación de marca (diseño digital, storytelling visual, creación de contenidos).

-Community Manager 360. De la estrategia a la ejecución: gestión integral de comunidades digitales, de la planificación a la acción (estrategia de redes, engagement, métricas, gestión de crisis).

-Herramientas para la automatización en marketing digital: implementación de sistemas que optimicen la gestión comercial (workflows, email automation, bots, integración de CRM).

-Gestión avanzada de E-commerce: profesionalización de la venta online para competir globalmente (CRO, analítica avanzada, UX, logística, internacionalización).

El valor diferencial de esta área reside en que los participantes no solo conocen herramientas digitales, sino que aprenden a integrarlas estratégicamente en los planes de negocio, logrando una visión completa de la digitalización aplicada.

2. Mejora Competitiva

Estrategia, procesos e innovación: la ruta hacia empresas más sólidas.

La competitividad no se limita a digitalizar procesos: implica también planificar con visión de futuro, optimizar recursos y diseñar productos y servicios que conquisten al cliente. El área de Mejora Competitiva prepara a los profesionales para transformar la eficiencia de sus organizaciones y afrontar con garantías un mercado cada vez más exigente.

Programas destacados:

-Planificación estratégica y toma de decisiones: elaboración de planes estratégicos en entornos de incertidumbre (análisis estratégico, escenarios, decisiones basadas en datos).

-Mejora en procesos para la competitividad: optimización de operaciones con metodologías de mejora continua (Lean Management, Six Sigma, Kaizen, eficiencia operativa).

-Diseño de productos y servicios más competitivos: innovación centrada en el cliente (Design Thinking, prototipado, validación de mercado).

-Dirección estratégica para la mejora competitiva: liderazgo de transformaciones orientadas a resultados sostenibles (gestión del cambio, visión a largo plazo).

Este bloque combina herramientas clásicas de gestión con metodologías de innovación centradas en el usuario, formando profesionales capaces de convertirse en impulsores de la excelencia operativa dentro de sus compañías.

3. Liderazgo y Cambio

Liderar transformaciones y generar valor: el reto del nuevo liderazgo.

Los cambios tecnológicos y de mercado requieren líderes capaces de guiar a las personas en procesos de transformación. El área de Liderazgo y Cambio ofrece las claves para ejercer un liderazgo basado en la confianza, la comunicación y la capacidad de generar valor sostenible.

Programas destacados:

-Liderazgo organizacional y gestión del cambio: guiar equipos en procesos de transformación empresarial (liderazgo transformacional, gestión del cambio, comunicación).

-Liderazgo generador de valor en la empresa: convertir el liderazgo en palanca de crecimiento y cultura organizativa (gestión del talento, orientación a resultados, creación de valor).

Además, se integran microcredenciales como Convencer para mover al cambio o Implantación de mejoras competitivas, que enseñan a afrontar resistencias, impulsar la innovación cultural y consolidar modelos de liderazgo responsables.

Así se aprende en el Campus Cámara CEU

Las aulas del Campus Cámara CEU se han convertido en escenarios de participación activa. Los estudiantes trabajan en grupos reducidos, aplican conocimientos en proyectos reales y reciben feedback directo de docentes y profesionales invitados.

Las sesiones combinan dinámicas interactivas —role-play, simulaciones, talleres prácticos— con la exposición de casos de éxito y la construcción de soluciones aplicables. La ubicación en el Centro Empresarial Panoramis potencia, además, la proximidad a empresas de referencia y la creación de redes de contacto.

El formato modular permite cursar una microcredencial concreta —como la automatización en marketing digital o el diseño de productos competitivos— y después continuar con otros bloques hasta alcanzar un máster. La experiencia se adapta así a cada perfil y objetivo, ya sea un directivo que busca actualizarse, un profesional que quiere especializarse o un recién graduado que desea dar un salto diferencial en su carrera.