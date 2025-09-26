La fiscalidad: el arte de tomar buenas decisiones en un mundo que no deja de cambiar

Suplementos Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:26 Compartir

El sector de la asesoría fiscal vive un momento clave. Según el Barómetro de Wolters Kluwer 2024, más del 70 % de los despachos profesionales en España aumentaron su cartera de clientes y facturación el último año, y un 58 % espera seguir creciendo en 2025. A nivel internacional, el mercado europeo de servicios fiscales alcanzó los 11.960 millones de dólares en 2023 y se prevé que supere los 28.500 millones en 2032. En este escenario, contar con profesionales especializados que sepan anticiparse a los cambios normativos, aprovechar la digitalización y alinear la fiscalidad con la estrategia empresarial se ha convertido en una necesidad urgente.

En la vida y en la empresa, tomar decisiones acertadas marca la diferencia. Y pocas áreas exigen tanta precisión y visión estratégica como la fiscalidad. Una herencia, la venta de una vivienda, una separación o la instalación de placas solares son decisiones cotidianas con implicaciones fiscales significativas. En el ámbito empresarial, los efectos se multiplican: cada movimiento tiene un impacto directo en la rentabilidad y en la capacidad de competir en mercados cada vez más globales.

En este contexto surge el Máster en Asesoría Fiscal de Empresas (MAFE) de Fundesem Business School, con sede en Alicante, que iniciará en noviembre de 2025 una nueva edición consolidándose como uno de los programas de referencia en la Comunidad Valenciana.

«El Máster en Asesoría Fiscal de Empresas prepara a nuestros estudiantes para enfrentarse a situaciones reales, con una visión práctica y global que les permite asesorar tanto a empresas como a particulares», explica el director del programa, Carlos Alarcia.

El valor del MAFE reside en su enfoque integral. No se trata solo de dominar impuestos nacionales e internacionales o diseñar estrategias de optimización fiscal, sino de capacitar al alumno para liderar la digitalización del sector —con la implantación de la factura electrónica, la automatización y la inteligencia artificial— y para actuar con una visión internacional y estratégica en operaciones transfronterizas y sectores de alto crecimiento como la tecnología o las energías renovables.

El claustro de profesores, formado por abogados, economistas, socios de primeras firmas y asesores en activo, asegura una formación conectada con la realidad del mercado. Las clases, basadas en casos reales, se complementan con un potente ecosistema de networking que permite a los alumnos establecer relaciones con otros profesionales y con empresas líderes del sector. Además, el máster dedica un espacio relevante al desarrollo de habilidades profesionales como la negociación, la comunicación efectiva o el liderazgo en entornos exigentes, competencias cada vez más valoradas por firmas nacionales e internacionales. Al finalizar el Máster, los alumnos obtendrá también el título propio por la Universidad Europea.

En definitiva, la experiencia profesional aporta mucho, pero para destacar en un sector en plena transformación resulta clave combinarla con una formación sólida y actualizada. El MAFE de Fundesem se presenta como una palanca de crecimiento para quienes desean consolidar su carrera en el ámbito fiscal y convertirse en asesores estratégicos con impacto real en la toma de decisiones empresariales.