Ensayo clínico pionero en Elche para aliviar el dolor menstrual mediante radiofrecuencia y terapia Investigadoras del CEU evaluarán la eficacia de ambas técnicas para un trastorno que afecta a más del 60% de las adolescentes en todo el mundo

P.S. Alicante Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:08

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Elche ha puesto en marcha un ensayo clínico «pionero» que evaluará la eficacia de la radiofrecuencia y el ejercicio terapéutico en la reducción del dolor menstrual y la mejora del bienestar de mujeres diagnosticadas de dismenorrea primaria. El estudio se desarrolla desde la Cátedra de Suelo Pélvico Capenergy del CEU UCH, en colaboración con la Clínica Ginecológica Juana Lafaja.

El proyecto, dirigido por las profesoras Cristina Orts Ruiz y Cristina Salar Andreu, combina la investigación clínica con la vocación social del CEU, «al ofrecer nuevas vías de tratamiento para un trastorno que, pese a su alta prevalencia, continúa infradiagnosticado y con escasa atención médica especializada. La iniciativa persigue generar evidencia científica que contribuya a establecer protocolos fisioterapéuticos eficaces, seguros y no invasivos para el tratamiento del dolor menstrual», aseguran sus promotoras.

Un dolor invisibilzado

La dismenorrea primaria afecta, según la literatura médica, a entre el 60% y el 93% de las mujeres menores de 25 años, especialmente adolescentes y jóvenes que todavía no han sido madres. Se caracteriza por dolor abdominal intenso, tipo cólico, que aparece antes o durante los primeros días del ciclo menstrual y puede acompañarse de náuseas, cefaleas, fatiga o lumbalgia. Aunque se trata de un problema clínicamente frecuente, sigue siendo una realidad invisibilizada, muchas veces normalizada por las pacientes o tratada de manera exclusivamente farmacológica.

La consecuencia directa de este dolor crónico y recurrente es un deterioro de la calidad de vida de las mujeres que lo padecen. Las molestias afectan a su actividad social, familiar y laboral, siendo una de las principales causas de absentismo escolar y profesional en mujeres menores de 30 años. Sin embargo, la mayoría de las afectadas no busca atención médica especializada, y son pocas las que reciben un abordaje integral del problema.

Enfoque innovador

El proyecto lleva por título «Efectividad de la radiofrecuencia y el ejercicio físico en la sintomatología asociada a dismenorrea primaria. Ensayo clínico aleatorizado». Se trata de un estudio doble ciego, con diseño controlado y aleatorizado, que contará con la participación de mujeres de entre 18 y 35 años diagnosticadas de dismenorrea primaria.

«Las participantes serán seleccionadas de acuerdo con criterios clínicos rigurosos: deberán tener ciclos menstruales regulares, ecografía ginecológica normal, índice de masa corporal entre 20 y 30, y una puntuación de dolor igual o superior a 5 en la escala visual analógica (EVA). Se excluirán, en cambio, los casos de dismenorrea secundaria, mujeres embarazadas o lactantes, pacientes con dispositivo intrauterino, antecedentes de radiofrecuencia reciente o patologías ginecológicas asociadas», confirma Cristina Salar.

El equipo investigador lo integran, además de las dos profesoras del CEU de Elche, la doctora Juana Lafaja Mazuecos, especialista en Ginecología y colaboradora clínica del proyecto; los doctores Jesús Sánchez Más y Sergio Montero Navarro, y la investigadora Axelle Deltour, que participa dentro del Plan Cantera CEU, un programa de formación y apoyo al talento investigador joven.

Las sesiones de intervención y seguimiento se realizarán en la Clínica Ginecológica Juana Lafaja y en las instalaciones de la Cátedra de Suelo Pélvico Capenergy, en la sede del CEU de Elche. A lo largo de varios meses se recogerán datos sobre la evolución del dolor, el bienestar general y la percepción de calidad de vida de las participantes.

Nuevos protocolos fisioterapéuticos

«La aplicación de radiofrecuencia en fisioterapia ha demostrado su eficacia en distintas patologías musculoesqueléticas y en la recuperación del suelo pélvico tras intervenciones quirúrgicas o procesos oncológicos. Su uso controlado genera un efecto térmico profundo que mejora la vascularización, reduce la inflamación y favorece la regeneración tisular», destacan las investigadoras. En el caso de la dismenorrea, el equipo investigador estudiará su posible impacto en la disminución de la tensión muscular uterina y en la reducción del dolor pélvico asociado al ciclo menstrual.

Una de las aportaciones de este trabajo, según Salar, «es que junto a la radiofrecuencia, el estudio incluye un programa de ejercicio físico terapéutico diseñado para mejorar la fuerza y coordinación del suelo pélvico, promover la movilidad de la zona abdominal y optimizar la postura corporal. El objetivo conjunto es ofrecer un tratamiento fisioterapéutico integral, que combine tecnología y movimiento como vías complementarias de mejora sintomática».

Para Orts, «la combinación de ambas técnicas podría suponer un avance importante en el abordaje no farmacológico del dolor menstrual. Si los resultados confirman las hipótesis iniciales, el estudio permitirá establecer nuevos protocolos fisioterapéuticos aplicables en clínicas y centros especializados, con un enfoque más accesible y personalizado para las pacientes».

Una necesidad social

Además del componente clínico, el proyecto tiene una clara dimensión social y divulgativa. Conscientes de que la mayoría de mujeres que padecen dismenorrea no acuden a consulta, las investigadoras del CEU han puesto en marcha una campaña de sensibilización en redes sociales para informar sobre el estudio y animar a las posibles participantes a inscribirse. «El objetivo es romper el silencio que todavía rodea al dolor menstrual, visibilizar su impacto y ofrecer alternativas de tratamiento basadas en la fisioterapia», reconocen las investigadoras.

El proceso de participación es voluntario y gratuito, y está abierto a mujeres de entre 18 y 35 años que cumplan los criterios clínicos definidos. Las interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario online: https://forms.gle/zNAwkVACLsoN7iYP6