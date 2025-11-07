¿Qué enigmas matemáticos esconde la arquitectura del campus de la UA? 25 estudiantes participan en una ruta-yincana para afrontar retos relacionados con la estructura de edificios y zonas verdes de la villa universitaria

El equilibrio y la proporción marcan el diseño de edificios y zonas verdes del campus.

El campus de la Universidad de Alicante esconde enigmas matemáticos. Torres cilíndricas, hileras concéntricas o un ortoedro son algunos de los símbolos arquitectónicos presentes en la villa universitaria en los que tendrán que centrar sus pesquisas 25 estudiantes procedentes de toda la Comunitat.

La actividad, en forma de ruta-yincana, tiene lugar este sábado, y los elegidos para participar en ella son los jóvenes que forman parte del Estalmat (Estímulo del Talento Matemático) de la Comunitat Valenciana. Este programa formativo para menores de 10 y 11 años está orientado a desarrollar las capacidades y habilidades en matemáticas de escolares con especial talento en este campo.

El objetivo de esta iniciativa, organizada por el Grupo de Divulgación Matemática de la UA (Dimates), es introducir a los asistentes en el mundo más cotidiano de las matemáticas. En este sentido, el campus universitario reúne una serie de características con zonas verdes y edificios que ofrecen grandes ejemplos de geometría, equilibrio y proporción.

Los participantes, divididos en grupos, pasarán por distintas estaciones en las que un monitor les facilitará una ficha educativa con tareas vinculadas directamente con el elemento o estructura matemática relacionada con la parada. Tras superar el reto, los jóvenes accederán a una clave encriptada que les dará la pista para poder conocer la siguiente ubicación y así completar la ruta.

Un recorrido por el campus

Los estudiantes, desde las 10 hasta las 13 horas, recorrerán buena parte del campus tomando como referencia las siguientes paradas en las que llevarán a cabo actividades: Aulario I (punto de encuentro), Rincón de los Poetas, Museo de la Universidad de Alicante (MUA) y el Aulario II.

Desde el año 2016, la ruta matemática por el campus de la UA forma parte del programa Estalmat. Esta actividad cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de UA Divulga, Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) de la UA.

A lo largo de esa misma mañana, los estudiantes también tienen la posibilidad de participar en otras actividades formativas como «Optimización», taller impartido por José Antonio García, y «Doblar y cortar no es coser y cantar», con el profesor Roberto Selva.

En el primer taller se propone explorar cómo aplicar métodos de optimización o técnicas para encontrar las mejores soluciones posibles a distintos tipos de problemas, analizando estrategias efectivas y los desafíos abiertos que surgen en este contexto.

El segundo está relacionado con el resultado consistente en afirmar que cualquier conjunto de líneas trazadas en un plano puede cortarse con un solo corte tras doblarlo adecuadamente, y se proponen métodos para construir los dobleces y abordar tanto casos sencillos como generales. Como novedad, el grupo Dimates ha impulsado, con la colocación de paneles y un mapa online, una ruta matemática por la UA para todos los públicos.

