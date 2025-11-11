Educación convoca una bolsa de intérpretes de lengua de signos para facilitar la inclusión en las aulas Los aspirantes deberán superar una prueba práctica de interpretació y otra de carácter teórico

Pau Sellés Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 17:00 Comenta Compartir

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo convocado una bolsa de empleo de intérpretes de lengua de signos, según se desprende de la publicación de este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El objetivo de esta medida es promover la inclusión educativa del alumnado con discapacidad auditiva que cursan estudios en centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana.

En concreto, esta iniciativa pretende garantizar que el alumnado con discapacidad auditiva cuente con los recursos necesarios para participar plenamente en el entorno educativo, promoviendo «la igualdad de oportunidades, la autonomía personal y el desarrollo académico en condiciones de equidad», según ha destacado la Generalitat en un comunicado.

Titulación requerida

En la convocatoria pueden participar aquellas personas que estén en posesión de una titulación de técnico superior de formación profesional. Además, las personas aspirantes deberán superar una prueba práctica de interpretación, así como una prueba teórica relativa a la normativa educativa y a conocimientos relacionados con la discapacidad auditiva.

Los intérpretes seleccionados desempeñarán su labor en centros educativos de titularidad pública, colaborando estrechamente con docentes y equipos de orientación para facilitar la comunicación y el aprendizaje del alumnado sordo o con dificultades auditivas.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 24 de noviembre y las bases completas pueden consultarse en la página web de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo.