La Cátedra Vectalia entrega los premios a los alumnos del grado superior de FP en Movilidad Segura y Sostenible

La Cátedra Vectalia de Movilidad de la Universidad de Alicante ha entregado este miércoles los premios a los alumnos del Grado Superior de Formación Profesional en Movilidad Segura y Sostenible. En el acto han estado Luis Aragonés, director de la Cátedra Vectalia Movilidad; Josué Nescolarde Selva, director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante; Alicia Zubiarrain Mediavilla, profesora del CEIP Canastell; así como representantes del grupo Vectalia.

El objetivo principal de la Cátedra, según ha recordado su director, Luis Aragonés, es «la promoción de la actividad docente e investigadora en el ámbito de la movilidad. Los trabajos que hemos recibido este año superaron todas las expectativas, lo que nos dan un incentivo añadido para promocionar nuevos concursos».

En esta primera edición han participado 21 alumnos talentosos, procedentes de los centros formativos: el CIPFP Canastell en Sant Vicent del Raspeig y el CIPFP Valle de Elda. «Esta amplia participación no solo subraya el gran interés en el Grado Superior, sino la alta calidad formativa de ambos institutos», ha destacado Aragonés.

Los premios

El jurado de los premios ha evaluado los proyectos en función de su originalidad e innovación, su rigor y extensión, y su viabilidad para la aplicación práctica. «La elección ha sido difícil, lo que subraya el alto nivel de la Formación Profesional que se imparte en nuestra provincia», ha indicado Ezequiel Moltó, director de Comunicación del grupo Vectalia.

El tercer premio, dotado con 300 euros, ha recaído en un proyecto que aborda una necesidad social muy específica, demostrando un profundo enfoque en la inclusión y la adaptación cultural. El premio es para Grigorii Fomenkov, por su trabajo 'Proyecto de educación formal en movilidad segura y sostenible: Gestión de la formación en una autoescuela para extranjeros'. El jurado ha valorado la alta originalidad de este trabajo al enfocarse en la formación en seguridad vial para inmigrantes ruso-parlantes, superando barreras lingüísticas y culturales. Su enfoque pedagógico, sensible a estas diferencias, y su alta viabilidad al proponerse en una autoescuela ya operativa, responden a una clara demanda de mercado.

El segundo premio, dotado con 500 euros. Un trabajo con un profundo impacto social y su metodología inclusiva. El premio ha sido para Patricia Borrué Haberland, por su trabajo: 'Normas básicas de seguridad vial para niñas y niños en edad escolar con autismo'. El proyecto destaca por su innovación social al centrarse en la educación vial para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en centros ordinarios. Su fuerza reside en la adaptación de materiales clave, como los pictogramas ARASAAC y la metodología TEACCH, lo que le confiere un rigor científico y una viabilidad muy alta para ser implementado directamente en las aulas de la provincia.

El proyecto ganador ha sido elegido por su ambición urbanística, su rigor técnico y la amplitud de su propuesta de infraestructura. El primer premio, dotado con 800 euros, ha sido para Jordán Dorado Gómez, por su trabajo 'Proyecto de interconexión y movilidad segura y sostenible mediante un anillo verde entre los dos núcleos de población más importantes del término municipal de Santa Pola y la implementación de los servicios de bici-taxi y de alquiler de VMP para los desplazamientos a través del anillo verde'. El jurado ha reconocido la originalidad y la extensión de su visión. La creación de un 'Anillo Verde' para interconectar los núcleos de Santa Pola, junto con la propuesta de servicios de bici-taxi y alquiler de VMP, es una solución ambiciosa de movilidad que requiere una inversión significativa (1.3 millones de euros). Su planificación detallada y su diagnóstico basado en encuestas de un PMUS lo convierten en un proyecto de referencia.