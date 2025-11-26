Vueling lanza descuentos del 30% por el Black Friday en sus vuelos desde el aeropuerto de Alicante-Elche La aerolínea permitirá adquirir los billetes para viajar entre el 15 de diciembre y el 30 de septiembre del próximo año

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:05

Vueling también se ha sumado a la locura del Black Friday con la mayor oferta de las aerolíneas que operan en el aeropuerto de Alicante-Elche, con una oferta del 30% en los vuelos entre la terminal alicantina y un buen puñado de sus destinos, tanto invernales como veraniegos.

La oferta, a diferencia de otras aerolíneas, permitirá adquirir los billetes también para la temporada alta. Las reservas se tendrán que realizar hasta el próximo domingo 30 de noviembre y serán válidas para viajar entre el próximo 15 de diciembre de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2026.

Además, los pasajeros podrán aprovechar la Black Week de Vueling durante el propio vuelo, con descuentos de hasta el 70 % en productos disponibles a bordo hasta el 30 de noviembre o fin de existencias.

Entre los destinos disponibles para reservar por el Black Friday se encuentran Mallorca, Ibiza, Bilbao, Barcelona y Gran Canaria, en España, mientras que entre los destinos internacionales destacan Ámsterdam, Londres, Cardiff, París, Tenerife, Bruselas, Argel y Orán.

Vueling ha reforzado de manera sustancial su flota en su base del aeropuerto de Alicante-Elche con un avión adicional. La aerolínea ha programado de finales de octubre al 29 de marzo más de un millón de asientos, un incremento del 15%. Basará cinco aviones en el aeropuerto alicantino para volar en rutas nacionales como destinos internacionales a Bruselas, Londres, París, Milán o Ámsterdam, entre otros.