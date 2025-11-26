Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avión de Vueling en Alicante. Vueling.

Vueling lanza descuentos del 30% por el Black Friday en sus vuelos desde el aeropuerto de Alicante-Elche

La aerolínea permitirá adquirir los billetes para viajar entre el 15 de diciembre y el 30 de septiembre del próximo año

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:05

Comenta

Vueling también se ha sumado a la locura del Black Friday con la mayor oferta de las aerolíneas que operan en el aeropuerto de Alicante-Elche, con una oferta del 30% en los vuelos entre la terminal alicantina y un buen puñado de sus destinos, tanto invernales como veraniegos.

La oferta, a diferencia de otras aerolíneas, permitirá adquirir los billetes también para la temporada alta. Las reservas se tendrán que realizar hasta el próximo domingo 30 de noviembre y serán válidas para viajar entre el próximo 15 de diciembre de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2026.

Además, los pasajeros podrán aprovechar la Black Week de Vueling durante el propio vuelo, con descuentos de hasta el 70 % en productos disponibles a bordo hasta el 30 de noviembre o fin de existencias.

Entre los destinos disponibles para reservar por el Black Friday se encuentran Mallorca, Ibiza, Bilbao, Barcelona y Gran Canaria, en España, mientras que entre los destinos internacionales destacan Ámsterdam, Londres, Cardiff, París, Tenerife, Bruselas, Argel y Orán.

Vueling ha reforzado de manera sustancial su flota en su base del aeropuerto de Alicante-Elche con un avión adicional. La aerolínea ha programado de finales de octubre al 29 de marzo más de un millón de asientos, un incremento del 15%. Basará cinco aviones en el aeropuerto alicantino para volar en rutas nacionales como destinos internacionales a Bruselas, Londres, París, Milán o Ámsterdam, entre otros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Hércules, en manos de la FIFA para dar de alta a Mehdi Puch
  2. 2 Muere una agente medioambiental tras caer 50 metros durante un descenso de rappel en Alicante
  3. 3 La pista de hielo de Alicante irá en el Muelle 12 durante la Navidad
  4. 4 Cortes de tráfico y desvíos de autobuses el domingo por la Maratón Internacional Elche-Alicante
  5. 5 El alemán Blazic refuerza la portería del Hércules hasta 2027
  6. 6 El Millón de Euromillones toca en este municipio de Alicante
  7. 7 Alerta por el descontrol de colonias felinas en un municipio de Alicante: «Genera problemas de convivencia»
  8. 8 Estos son los dos restaurantes de Alicante que conservan sus dos Estrellas Michelin
  9. 9 Alicante limita las viviendas turísticas según los barrios y salva los hoteles de más categoría
  10. 10 Alicante dispara el supereje deportivo de la Vía Parque con grandes obras que transformarán las pistas e instalaciones de los barrios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Vueling lanza descuentos del 30% por el Black Friday en sus vuelos desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Vueling lanza descuentos del 30% por el Black Friday en sus vuelos desde el aeropuerto de Alicante-Elche