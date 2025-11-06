Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La startup alicantina Fych Technologies asegura 6 millones de euros para impulsar la industrialización del reciclaje de plásticos

La compañía está construyendo su primera planta industrial para transformar envases complejos en productos reciclados de alto valor

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:06

Comenta

Fych Technologies, empresa alicantina vinculada al ecosistema del Parque Científico de Alicante (PCA) ha conseguido cerrar una ronda de financiación de más de seis millones de euros. Con esos fondos, pretende dar un «paso decisivo hacia la industrialización del reciclaje avanzado de plásticos multicapa», según explican desde la Universidad de Alicante (UA). Para conseguirlo, la compañía está construyendo su primera planta industrial de reciclaje para transformar envases complejos en productos reciclados de alto valor.

El proyecto ReMLP (Recycling Multilayer Plastic) tiene como objetivo transformar residuos de plásticos multicapa en materiales reciclados y reciclables de alta calidad, ofreciendo soluciones industriales a empresas que buscan integrar plásticos reciclados en su producción. La planta industrializará las tecnologías patentadas de deslaminación y descontaminación desarrolladas por la compañía, capaces de procesar polialuminio post-consumo y otros plásticos complejos, generando pellets reciclados listos para nuevos envases y productos.

Los fundadores de Fych Technologies, Andrés Fullana, Oksana Horodytska, Andrea Cabanes. TA

Estas tecnologías —que utilizan agua, detergentes y vapor para separar y descontaminar los materiales— eliminan más del 96% de los olores y compuestos tóxicos, permitiendo un reciclaje «de envase a envase» y cumpliendo los requisitos de seguridad exigidos por la EFSA para aplicaciones de contacto alimentario o cosmético.

En 2024, el European Innovation Council (EIC) Accelerator, parte del programa Horizonte Europa, seleccionó el proyecto ReMLP de Fych para recibir 2,3 millones de euros en subvenciones, apoyando la ampliación de sus tecnologías. Posteriormente, en agosto de 2026, la compañía cerró una ronda Serie A de capital por 4 millones de euros con los gestores suizos Lombard Odier Investment Managers, respaldada por la Alliance to End Plastic Waste y el EIC Fund.

La nueva planta (que comenzará a operar en el primer trimestre de 2026) tendrá una capacidad anual de 3.000 toneladas

La nueva planta —que comenzará a operar en el primer trimestre de 2026— tendrá una capacidad anual de 3.000 toneladas y permitirá recuperar materiales de alta calidad como polialuminio, estructuras Bag-in-Box y otros plásticos flexibles. Además, servirá como centro de demostración tecnológica para licenciar sus procesos a nivel internacional y acelerar la transición global hacia el reciclaje avanzado.

Fundada por Oksana Horodytska, Andrea Cabanes y Andrés Fullana, tras años de investigación en la Universidad de Alicante, Fych Technologies se ha convertido en una de las startups más prometedoras del ámbito del reciclaje avanzado. Desde su planta piloto, ubicada en el Parque Científico de Alicante, la empresa colabora con fabricantes, recicladores y centros de investigación de todo el mundo, impulsando la economía circular y la innovación en la gestión de residuos.

