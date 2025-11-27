El Parque Científico de la UA incorpora dos nuevas empresas tecnológicas Esaltia y Whalesprop, especializadas en soluciones sostenibles para el agua y en innovación PropTech, refuerzan el compromiso del PCA con el talento, la ciencia y el impulso a sectores industriales y digitales

Esaltia: Mercedes Lago, consultora de Saltia, Miguel Escortell, CEO de Esaltia, María Jesús Pastor, vicerrectora de la UA y Esteban Pelayo, gerente del PCA.

El Parque Científico de Alicante (PCA) amplía su ecosistema empresarial con la incorporación de ESALTIA, compañía especializada en soluciones avanzadas y sostenibles para el tratamiento del agua, y Whalesprop, startup PropTech impulsada por estudiantes y egresados de la Universidad de Alicante que desarrolla una plataforma integral basada en inteligencia artificial, automatización y blockchain para transformar la gestión y la inversión inmobiliaria.

Las firmas de vinculación fueron suscritas por María Jesús Pastor, vicerrectora de ETransferencia, Innovación y Divulgación Científica de la Universidad de Alicante, junto a Miguel Escortell, CEO de ESALTIA, y los socios fundadores de Wallprop: Bilal Madrani, Zouhair Madrani, Zakaria Tabbai Amal, Abderrahmane Guermat Benaouali y Hassan Lahlou El Gueryny.

Tratamiento del agua más sostenible

Esaltia está formada por especialistas en química e ingeniería química que promueven soluciones orientadas a reducir el uso de productos químicos en los procesos de tratamiento del agua. Su propuesta se centra en impulsar alternativas avanzadas, eficientes y respetuosas con el medioambiente para mejorar los procesos industriales.

Su misión y visión están guiadas por un principio claro: poner la ciencia y la innovación al servicio de un modelo industrial más sostenible y competitivo.

«Nuestra incorporación al Parque Científico de Alicante supone un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento e innovación. Compartimos con el PCA la visión de una industria más sostenible y eficiente», destacó Miguel Escortell, CEO de Esaltia.

Sector inmobiliario

La startup Whalesprop desarrolla una plataforma PropTech que integra inteligencia artificial, automatización de procesos y blockchain para optimizar el análisis, la gestión y la inversión en activos inmobiliarios. Su tecnología permite acelerar los procesos de due diligence, realizar tasaciones automáticas, generar proyecciones de precios y crear microcarteras de inversión personalizadas, aportando transparencia, agilidad y escalabilidad al sector.

Parte de su equipo fundador procede de la Universidad de Alicante, un elemento que refuerza el papel del talento universitario en la creación de nuevas soluciones tecnológicas de impacto.

«Formar parte del PCA es una oportunidad para seguir impulsando la innovación en el sector PropTech desde un entorno donde la tecnología, el talento y la colaboración son motores del cambio», señaló Bilal Madrani, cofundador de Wallprop.

La vicerrectora María Jesús Pastor destacó la importancia de estas nuevas incorporaciones: «La llegada de ESALTIA y Wallprop refuerza la diversidad tecnológica y la capacidad innovadora del ecosistema del PCA. Es especialmente satisfactorio ver cómo el talento de la Universidad de Alicante impulsa proyectos capaces de transformar sectores como el industrial y el inmobiliario».