El parche inteligente con sello alicantino que mide la actividad del corazón mediante energía generada a través del sudor

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:37 Comenta Compartir

Un parche inteligente que genera su propia energía a través del sudor y permite medir parámetros de la salud, como la actividad del corazón. Este es el proyecto Self-Sens, que desarrolla el Centro de Investigación e Innovación Aitex, en Alcoi, junto con el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), en Paterna.

Se trata de un ambicioso proyecto que desarrollará una nueva generación de parches inteligentes capaces de monitorizar diferentes parámetros de salud y rendimiento deportivo, todo ello mientras se realiza la rutina diaria. Dichos parches obtienen toda la muestra del propio cuerpo, ya sea del sudor o del líquido interstical que se encuentra debajo de la piel. De esta manera se alimentan gracias a biopilas enzimáticas que generan electricidad a partir de compuestos presentes en el sudor.

Así, durante el proyecto se desarrollarán tres prototipos. El primero de ellos será una biopila integrada en un parche de tejido técnico para transformar el sudor en electricidad. Por otro lado, un sensor 'wearable' que desarrollará Aitex. Este registrará señales fisiológicas como la propia actividad del corazón gracias a electrones secos y funcionará mediante la energía obtenida por la biopila. A ellos se le suma el tercer prototipo, un nuevo biosensor que mide el contenido de lactato en el líquido intersticial que se encuentra bajo la piel.

Estos biosensores destacan por la recolección automática de la muestra y su autoalimentación energética. Se adaptarán al cuerpo como un parche de última generación, sin necesidad de geles ni accesorios y contará con componentes textiles lavables para darle «un uso prolongado y reutilizable».

La investigadora del proyecto en Aitex, Paloma Gisbert, ha explicado que desde el Centro de Alcoi «apostamos por integrar la innovación textil con la electrónica flexible para crear soluciones wearables cómodas, reutilizables y sostenibles, demostrando que la tecnología puede adaptarse al cuerpo de forma natural, sin comprometer la precisión ni el confort del usuario».

Por el lado de ITE, la responsable del proyecto, Beatriz Lucas, ha asegurado que «dar energía a un parche con el propio sudor del usuario mientras mide parámetros de salud, y hacerlo de forma sencilla y cómoda, es un nuevo reto. Acerca la monitorización continua y sostenible a la vida diaria».

Desde los desarrolladores esperan un impacto doble en este proyecto. Por un lado en salud y deporte, donde la monitorización continua y personalizada de parámetros clave «permitirá una prevención más temprana y un mejor seguimiento, tanto en entrenamientos como en rutinas diarias, con especial valor para población con enfermedades crónicas o en envejecimiento activo».

En el otro lado se encuentra la sostenibilidad, ya que la alimentación mediante biopilas «reduce el uso de baterías convencionales y residuos electrónicos, avanzando hacia modelos de economía circular y dispositivos más respetuosos con el medio ambiente». Además, a medio plazo la tecnología es adaptable a otros ámbitos, como la agroalimentación o el medio ambiente, mediante nuevos biomarcadores y el aprovechamiento de bioenergía en fluidos naturales.

Cabe destacar que el proyecto se apoya en resultados previos de ambos centros de investigación, tanto en parches textiles como en sensores y sistemas que ya se han probado con éxito.