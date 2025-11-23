La Noche de la Economía Alicantina: medio siglo premiando el talento empresarial de la provincia Más de 1.300 asistentes llenaron el ADDA en una gala marcada por el reconocimiento a Enrique Ballester Chofre y el respaldo institucional de los principales representantes del tejido económico

La Cámara de Comercio de Alicante ha celebrado, este jueves 20 de noviembre, la 50 edición de la Noche de la Economía Alicantina en el Auditorio de la Diputación de Alicante, un encuentro patrocinado por el Banco Sabadell y la colaboración de la EUIPO y la Diputación de Alicante.

La gala que reunió a más de 1.300 asistentes, entre empresarios, autoridades -políticas, civiles y militares- y representantes de todos los sectores económicos y sociales de la provincia de Alicante marca un hito, medio siglo reconociendo el talento, el esfuerzo y la capacidad de las empresas que han construido el progreso de la provincia de Alicante.

La celebración, marcada por la emotividad y el reconocimiento a la excelencia empresarial, tuvo como momento central la entrega de la Medalla de Oro y Brillantes al empresario de Benidorm Enrique Ballester Chofre, en homenaje a su trayectoria empresarial de más de 60 años y su compromiso social con la Marina Baixa.

El acto presidido por la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; contó con la participación del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano; el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu; el director ejecutivo de EUIPO, João Negrão; el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata; el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Vicente Lafuente; y el presidente de CEV Alicante, César Quintanilla.

Todos coincidieron en resaltar la contribución de los premiados al desarrollo económico de la provincia y la importancia de estos premios para poner en valor el esfuerzo de nuestro sector empresarial.

Medalla de Oro y Brillantes a Enrique Ballester Chofre

La distinción más alta de la Cámara de Alicante recayó en esta 50 edición en el empresario de Benidorm Enrique Ballester Chofre. Esta condecoración es un reconocimiento a toda una trayectoria empresarial y personal, de más de 60 años, dedicada al sector inmobiliario, la automoción, la náutica, la restauración o el ocio durante la que ha generado más de un centenar de puestos de trabajo en la Marina Baixa desde los 34 cargos directivos que ha ocupado en diversas empresas.

Nacido en Argel, Enrique Ballester Chofre es un empresario benidormense con más de sesenta años de trayectoria profesional y un firme compromiso con el desarrollo económico y social de la provincia de Alicante y, especialmente, de la Marina Baixa. Su infancia y adolescencia transcurrieron en Argel, donde vivió hasta los últimos días de junio de 1962, cuando la familia Ballester Chofre sale de Argelia rumbo a Marsella, y de ahí a París, donde Enrique ingresará en la Escuela de Comercio.

Tras su graduación y primeros trabajos, en 1965 se instala en Benidorm y se une a la actividad inmobiliaria de su padre que coincide con el desarrollo turístico y urbanístico de la ciudad de la Marina Baixa. Juntos construyen algunas promociones y edificios icónicos de la segunda mitad de la década de los 60, como los complejos Ensenada, Rincón Español, Odeman, Ílice, Copacabana o Flecha.

Pero Enrique Ballester Chofre diversifica su actividad profesional en otros sectores empresariales como la automoción, la náutica, la restauración o el ocio, generando más de un centenar de puestos de trabajo en La Marina Baixa. Desde su llegada a Benidorm, el empresario ha destacado siempre por su carácter altruista y su compromiso con causas sociales.

