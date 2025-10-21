Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Miembros de la Junta Directiva de Jovempa Elche y Comarca T. A.

Jovempa Elche celebra la decisión del Gobierno de congelar la subida a las cuotas de autónomos

La organización empresarial aplaude la decisión, que frenará la subida en los tramos más bajos y para los demás tendrá un impacto «mínimo» de entre 2,5 € y 14,75 € al mes

T. A.

Elche

Martes, 21 de octubre 2025, 15:42

Comenta

Desde Jovempa Elche y Comarca han valorado positivamente que la tabla de cotizaciones prevista para los tramos más bajos se congele y que las subidas para otros tramos queden limitadas a incrementos mínimos de entre 2,5 € y 14,75 € al mes. Sin embargo, la entidad mantiene una visión de cautela, pues considera que el colectivo empresarial joven de la comarca «podría verse nuevamente expuesto a subidas en un futuro si no se revisa de forma integral el sistema de cotización»

«Celebramos que se haya frenado el planteamiento inicial, pero seguimos atentos, porque muchas iniciativas de jóvenes autónomos y microempresas aún operan con márgenes ajustados», ha señalado Gareth Rhys-Jones López, presidente de Jovempa Elche y Comarca. «En nuestra comarca, el emprendimiento joven es motor de empleo y de innovación, y cualquier variación en los costes estructurales puede repercutir en la viabilidad de los proyectos».

El tejido productivo de Elche y su comarca está compuesto mayoritariamente por autónomos, microempresas y pymes –numerosos jóvenes emprendedores en sectores tan variados como la tecnología, la economía creativa o los servicios–, para quienes el mantenimiento de cuotas contenidas representa una oportunidad de consolidación. En este sentido, Jovempa subraya que la moderación dada a la medida, aunque bienvenida, no elimina la incertidumbre sobre el horizonte a medio plazo.

La asociación reitera su compromiso por defender un entorno empresarial donde los jóvenes con iniciativas puedan desarrollarse con estabilidad y previsibilidad. Por ello, seguirá trasladando a instancias locales las inquietudes de sus asociados sobre este tipo de reformas que afectan al coste y la estructura de su actividad.

«La medida nos da un respiro, pero no debemos bajar la guardia: es fundamental que el diálogo entre los agentes económicos y las administraciones continúe y que el colectivo de los jóvenes empresarios de Elche y comarca esté bien representado», concluye Rhys-Jones.

