La industria alicantina dispara sus exportaciones a China, Argelia y Polonia El país de Europa del Este es el que más crece de un año para otro en ventas dentro de la Unión Europea desde la provincia | El comercio con el gigante asiático aumenta un 40%, mientras que con el Magreb lo hace en un 53%

Óscar Bartual Bardisa Alicante Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:19

La industria alicantina está dando muestras de «una incipiente recuperación. El recorte de los tipos de interés, el aumento de la demanda interna y el mejor contexto exterior han impulsado las ventas y la producción, según el último informe sectorial elaborado por la Cámara de Comercio de Alicante.

La exportación industrial ha experimentado entre enero y septiembre de este año un crecimiento del 5%, comparado con el mismo periodo del pasado año, y ya alcanza un valor de 4.296 millones de euros. Los alimentos y bebidas, con 577 millones de euros, y el aluminio, con 280,4 millones de euros, son los que más crecen, un 19% cada uno.

En el otro lado de la balanza se encuentran la maquinaria y el juguete, que con 373,5 millones de euros y 54,3 millones de euros cada uno, registran importantes caídas, del 4,8% y del 10,1%, respectivamente. También registran retrocesos el calzado y el sector del mármol. Este primero una ligera caída, y parece que se está recuperando tras varios años malos.

Los principales mercados de Alicante, como son Alemania, Portugal e Italia registran incrementos en el volumen de exportaciones, mientras que Francia, el país que más peso tiene en las exportaciones industriales, reduce su volumen en un 4,8%.

Sin embargo, el verdadero foco hay que ponerlo en varios mercados emergentes que han crecido exponencialmente de un año para otro y, a pesar de que su peso en el global de exportaciones todavía no resulta especialmente alto, son mercados donde la industria provincial puede expandirse en los próximos años. Se trata de China y Argelia fuera de la Unión Europea, y Polonia dentro del espacio Schengen.

Con un peso del 3% en el volumen de las exportaciones de la industria alicantina (109,1 millones de euros), las ventas a Polonia han crecido un 24%, el que más dentro de la Unión Europea. Un crecimiento que es mucho mayor en el caso de China y Argelia. En cuanto al gigante asiático, el volumen se eleva un 40%, superando los 72 millones de euros en exportaciones, mientras que Argelia se dispara en un 53%, hasta los 45,56 millones. Con un volumen inferior se encuentra también Corea del Sur, donde se ha incrementado el comercio de la industria alicantina en un 103% de un año para otro.

Perspectivas y escenario

Según explican desde la Cámara, aunque el escenario internacional continúa dominado por una ralentización global y la incertidumbre sigue siendo elevada, «las perspectivas han mejorado y los acuerdos arancelarios ofrecen un marco más estable que facilita a las empresas la planificación de inversiones y actividad».

A lo largo de 2025 la moderación de los costes de la energía y del transporte marítimo han contribuido a atenuar las presiones inflacionistas de los costes de las empresas, aunque el encarecimiento de algunos metales, como el cobre y el aluminio y, principalmente, el aumento de los costes laborales han ejercicio el efecto contrario.