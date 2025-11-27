La ilicitana Hiperber abre su segundo supermercado en Murcia tras una inversión de 815.000 euros La inauguración del establecimiento de Totana es la tercera del año y la cadena alcanza los 88 centros en funcionamiento

O. Bartual Alicante Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:30 | Actualizado 13:10h. Comenta Compartir

La cadena de supermercados ilicitana Hiperber ha abierto su segundo establecimiento en la Región de Murcia, en Totana, tras una inversión de 815.000 euros. Se trata de la tercera apertura del año, que eleva hasta 88 los centros en funcionamiento de la empresa.

El nuevo supermercado se ubica en la calle Mallorca número 30 y es el segundo de la comunidad autónoma murciana tras el de San Pedro del pinatar. Cuenta con secciones especializadas de carnicería, pescadería y charcutería atendidas por personal experto.

El centro tiene una superficie de ventas de 1.724 metros cuadrados. Además, cuenta con 45 plazas de aparcamiento. La apertura de este centro ha generado 18 empleos directos, todos ellos seleccionados en colaboración con la Agencia de Desarrollo Local (ADL) del municipio.

El acto de inauguración ha contado con la asistencia del alcalde de Totana, Juan Pagán Sánchez, quien ha visitado las instalaciones junto al equipo directivo de Hiperber, acompañado por el concejal de Comercio, Francisco Javier Tudela, y el edil de Hacienda, Francisco José Díaz.

Como en todas sus nuevas aperturas, Hiperber ha dotado el establecimiento de Totana con sistemas de eficiencia energética y equipamiento de refrigeración de bajo consumo, en línea con su compromiso con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Estas instalaciones permiten reducir el impacto ambiental del supermercado y mejorar el rendimiento energético, contribuyendo así a una gestión más responsable de los recursos.

Este nuevo supermercado forma parte del plan de expansión para el 2025. Se trata de la tercera apertura del año, tras la inauguración de los centros de Cocentaina y Cheste. El consejero delegado de Hiperber, José Bernabeu, ha señalado que «esta nueva apertura refleja nuestra forma de crecer, consolidando nuestro modelo en cada zona antes de dar el siguiente paso. Totana representa una apuesta decidida por seguir reforzando nuestra presencia en la Región de Murcia«.