Inauguración en Alicante. TA

Huspy abre su primer hub inmobiliario en Alicante

El espacio, que ha sido inaugurado este lunes, conecta asesores, compradores y vendedores

Todo Alicante

Alicante

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:29

La empresa Huspy ha inaugurado su nuevo hub en Alicante, el primero en la Costa Blanca. ubicado en la avenida Óscar Esplá 4, el evento contó con más de 100 representantes del sector inmobiliario, jurídico y financiero. El espacio funcionará como hub de encuentro y de colaboración, conectando asesores, compradores y vendedores.

La iniciativa se enmarca en la apuesta de la proptech por transformar la compraventa de vivienda en un proceso más ágil, seguro y humano, ofreciendo un entorno de profesionalización y herramientas que ayudan a los asesores a ser más eficientes y ofrecer un mejor servicio para compradores y vendedores.

La apertura situó a la provincia de Alicante en el mapa operativo de la compañía y puso el énfasis en su propuesta de valor para todo el ecosistema: facilitar procesos de compraventa y proporcionar a los asesores recursos que eleven su negocio. La relevancia del lanzamiento quedó reflejada en la propia convocatoria, que reunió a más de un centenar de asistentes, entre agentes inmobiliarios, notarios, abogados, representantes políticos y entidades financieras.

Durante el acto, se destacó el peso económico de la región y la proyección de crecimiento como enclave estratégico en la Costa Blanca. «La región ofrece una combinación potente y heterogénea: tradición residencial de toda la vida, demanda nacional pujante y un interés internacional cada vez mayor.

Es debido a estos factores que decidimos desplegar aquí un punto estratégico que sirva tanto a quien compra y vende como a los profesionales que los asisten. Alicante es motor de la economía española y queremos contribuir a potenciarlo», señaló durante la ceremonia Ziad Nassar, Deputy CEO de Huspy.

La inauguración de Alicante marca un nuevo paso en la expansión nacional de Huspy. Fundada en 2021, la proptech ha intermediado transacciones inmobiliarias por un valor superior a 8.000 millones de euros y acompañado a más de 26.000 personas en la compraventa de vivienda.

