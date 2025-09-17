Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
Centro de Innovación de Valencia. TA

Hubgrade by Veolia promueve un encuentro de sandboxes para incidir en el compromiso de la Comunitat Valenciana con la innovación abierta y la transformación digital

La Comunitat Valenciana, con el impulso del IVACE+i , cuenta con algunos proyectos de Sandbox destacados, como el de Aguas de Alicante y los de los Ayuntamientos de Valencia, Riba-roja de Túria o Alcoy

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:51

El Hub de Innovación de Hidraqua en Valencia, Hubgrade by Veolia, pone el foco desde hace años en la transformación digital, a través del desarrollo de iniciativas y proyectos que contribuyan a avanzar en sostenibilidad a través de la innovación. En este sentido, ha organizado una jornada mañana, 18 de septiembre, en sus instalaciones en La Marina de Valencia, en la que busca reunir a los responsables de los cuatro principales sandboxes impulsados por IVACE+i para poner en común sus objetivos, situación y próximos pasos de futuro, junto a representantes del ecosistema de innovación valenciano (administración pública, universidades, centros tecnológicos, pymes, startups, etc).

En concreto, está previsto que asistan los alcaldes de los municipios de Riba-roja de Túria y Alcoy, así como los responsables técnicos de este proyecto en Alicante y Valencia.

Tal como ha señalado Cristina Baixauli, directora del centro y responsable de Transformación de Hidraqua en la Comunitat Valenciana, «el objetivo principal de este encuentro es identificar de forma conjunta posibles vías de colaboración y experimentación en el marco de los sandboxes, reforzando así nuestro compromiso con la innovación y la transformación digital». Cabe tener en cuenta que un sandbox es un entorno controlado de pruebas donde empresas, startups y organismos públicos pueden experimentar con nuevas tecnologías, productos o servicios innovadores bajo supervisión.

Para Baixauli, «este espacio permite validar soluciones disruptivas en entornos reales, pero con riesgos acotados y marcos regulatorios flexibles, lo que facilita la innovación y la adaptación normativa». Por eso, tal como ha apuntado, estos sandboxes son especialmente útiles en sectores como el financiero, el energético, el medioambiental o el urbano, «donde a veces la regulación puede suponer una barrera para la experimentación y la posterior implantación de soluciones innovadoras».

En estos momentos, a través del apoyo de IVACE+i, la Comunitat Valenciana cuenta con algunos proyectos destacados, como el de Aguas de Alicante. Este sandbox se centra en la gestión inteligente del ciclo integral del agua y permite probar soluciones de digitalización, eficiencia energética y sostenibilidad en múltiples y variados activos gestionados por Aguas de Alicante. Entre las posibles iniciativas identificadas se encuentran sistemas de monitorización en tiempo real, sensores inteligentes para detectar fugas de agua potable o vertidos industriales a la red de alcantarillado, así como tecnologías innovadoras para incrementar o gestionar la generación de biogás a partir de aguas residuales y otros co-sustratos.

Del mismo modo, destaca el del Ayuntamiento de Valencia, abierto a proyectos de innovación que aborden aspectos medioambientales, de regeneración urbana, de economía circular, de digitalización, etc. que contribuyan a la filosofía de ciudad inteligente y a la modernización del sector público; el del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, en el que uno de los elementos clave es su enfoque en la resiliencia climática, buscando soluciones que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático en los entornos urbanos o el del Ayuntamiento de Alcoy, orientado a la digitalización de servicios públicos y la mejora de la gestión municipal con soluciones tecnológicas que ayuden a la administración a ser más transparente y cercana al ciudadano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpea en la cabeza con un palo a su compañero de trabajo y acto seguido se quita la vida en un lavadero de Sant Joan
  2. 2 Alicante pone la primera piedra al barrio Nueva Albufereta donde se levantará un millar de viviendas
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Fontcalent que ha obligado a desalojar a 25 vecinos
  4. 4 La Aemet avisa que Alicante pasará del calor a las lluvias en solo tres días
  5. 5 Así será el nuevo barrio de la Albufereta: viviendas, parque, hoteles y un museo al aire libre
  6. 6 San Vicente proyecta su mayor crecimiento urbanístico en años: más de mil viviendas, el 40 % de VPO
  7. 7 Pedro Sánchez anuncia una inversión de mil millones en el aeropuerto de Alicante-Elche, pero obvia la segunda pista
  8. 8 Alicante fija sus festivos locales de 2026: Santa Faz y Hogueras, días grandes en el calendario
  9. 9 Alicante acaba con los asentamientos ilegales y chabolas que cercaban la ciudad
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 17 de septiembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Hubgrade by Veolia promueve un encuentro de sandboxes para incidir en el compromiso de la Comunitat Valenciana con la innovación abierta y la transformación digital

Hubgrade by Veolia promueve un encuentro de sandboxes para incidir en el compromiso de la Comunitat Valenciana con la innovación abierta y la transformación digital