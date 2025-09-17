Hubgrade by Veolia promueve un encuentro de sandboxes para incidir en el compromiso de la Comunitat Valenciana con la innovación abierta y la transformación digital La Comunitat Valenciana, con el impulso del IVACE+i , cuenta con algunos proyectos de Sandbox destacados, como el de Aguas de Alicante y los de los Ayuntamientos de Valencia, Riba-roja de Túria o Alcoy

El Hub de Innovación de Hidraqua en Valencia, Hubgrade by Veolia, pone el foco desde hace años en la transformación digital, a través del desarrollo de iniciativas y proyectos que contribuyan a avanzar en sostenibilidad a través de la innovación. En este sentido, ha organizado una jornada mañana, 18 de septiembre, en sus instalaciones en La Marina de Valencia, en la que busca reunir a los responsables de los cuatro principales sandboxes impulsados por IVACE+i para poner en común sus objetivos, situación y próximos pasos de futuro, junto a representantes del ecosistema de innovación valenciano (administración pública, universidades, centros tecnológicos, pymes, startups, etc).

En concreto, está previsto que asistan los alcaldes de los municipios de Riba-roja de Túria y Alcoy, así como los responsables técnicos de este proyecto en Alicante y Valencia.

Tal como ha señalado Cristina Baixauli, directora del centro y responsable de Transformación de Hidraqua en la Comunitat Valenciana, «el objetivo principal de este encuentro es identificar de forma conjunta posibles vías de colaboración y experimentación en el marco de los sandboxes, reforzando así nuestro compromiso con la innovación y la transformación digital». Cabe tener en cuenta que un sandbox es un entorno controlado de pruebas donde empresas, startups y organismos públicos pueden experimentar con nuevas tecnologías, productos o servicios innovadores bajo supervisión.

Para Baixauli, «este espacio permite validar soluciones disruptivas en entornos reales, pero con riesgos acotados y marcos regulatorios flexibles, lo que facilita la innovación y la adaptación normativa». Por eso, tal como ha apuntado, estos sandboxes son especialmente útiles en sectores como el financiero, el energético, el medioambiental o el urbano, «donde a veces la regulación puede suponer una barrera para la experimentación y la posterior implantación de soluciones innovadoras».

En estos momentos, a través del apoyo de IVACE+i, la Comunitat Valenciana cuenta con algunos proyectos destacados, como el de Aguas de Alicante. Este sandbox se centra en la gestión inteligente del ciclo integral del agua y permite probar soluciones de digitalización, eficiencia energética y sostenibilidad en múltiples y variados activos gestionados por Aguas de Alicante. Entre las posibles iniciativas identificadas se encuentran sistemas de monitorización en tiempo real, sensores inteligentes para detectar fugas de agua potable o vertidos industriales a la red de alcantarillado, así como tecnologías innovadoras para incrementar o gestionar la generación de biogás a partir de aguas residuales y otros co-sustratos.

Del mismo modo, destaca el del Ayuntamiento de Valencia, abierto a proyectos de innovación que aborden aspectos medioambientales, de regeneración urbana, de economía circular, de digitalización, etc. que contribuyan a la filosofía de ciudad inteligente y a la modernización del sector público; el del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, en el que uno de los elementos clave es su enfoque en la resiliencia climática, buscando soluciones que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático en los entornos urbanos o el del Ayuntamiento de Alcoy, orientado a la digitalización de servicios públicos y la mejora de la gestión municipal con soluciones tecnológicas que ayuden a la administración a ser más transparente y cercana al ciudadano.