Grupo Antón se sitúa entre las 35 Agencias de Medios Independientes más destacadas de España

Todo Alicante Alicante Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:45

Grupo Antón Comunicación sigue sumando éxitos y demostrando que la constancia y el talento dan resultados. La agencia, con sede en Elche y más de seis décadas de trayectoria, ha alcanzado el puesto 32 en el ranking de agencias de medios independientes 2025 elaborado por la revista El Publicista, uno de los medios de referencia del sector en España.

El reconocimiento llega tras un año especialmente activo, marcado por el crecimiento del equipo de Antón Media —que reúne perfiles tan diversos como planificadores de medios, técnicos en Social Media y Paid Media, programadores o diseñadores—, la llegada de nuevos clientes y la apuesta por soluciones tecnológicas que han impulsado su papel tanto en el entorno online como offline.

«Estamos muy orgullosos de este logro. Es el resultado del trabajo conjunto de un equipo que no deja de innovar, crecer y disfrutar de lo que hace», destaca Amanda Alfonso, directora de marketing online y medios de Grupo Antón Comunicación.

La mejora en el ranking respecto a 2024 (del puesto 40 al 32) refuerza el posicionamiento de la agencia como una de las compañías decanas de la comunicación en la Comunidad Valenciana, y demuestra su capacidad para competir al más alto nivel con grandes firmas nacionales e internacionales.

Grupo Antón Comunicación es un referente en soluciones de comunicación 360º y estrategia en todo el territorio nacional, ayudando a marcas y empresas a conectar eficazmente con sus audiencias. Con más de 60 años de experiencia, combina creatividad, estrategia y ejecución en cada proyecto.

Su equipo, formado por más de 60 profesionales, está especializado en diseño gráfico, gestión integral de medios, gabinete de prensa, eventos, comunicación online y publicidad exterior a través de su división Publiantón Exterior.

