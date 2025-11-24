El Gobierno da 13 días más a la flota alicantina para garantizar el abastecimiento de pescado y marisco en Navidad La medida beneficiará a los 557 barcos que faenan en todo el Mediterráneo

EP Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:51 | Actualizado 17:19h.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asignado 13 días adicionales de pesca a la flota de arrastre del Mediterráneo para garantizar su actividad hasta final de año y el abastecimiento de pescado y marisco de cara a la inminente campaña de Navidad.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado esta decisión que beneficiará a los 557 barcos que faenan en el Mediterráneo y sus entornos costeros, por lo que con esta nueva asignación se alcanzan los mismo días finales de pesca obtenidos en 2024.

Planas ha reconocido que estos meses son de gran importancia económica para la flota de arrastre por la campaña de Navidad. «Descartamos cualquier posibilidad de que se produzca un desabastecimiento de pescado o de marisco durante estas navidades», ha recalcado.

Con esta medida, después de «numerosas conversaciones» con la Comisión Europea, el Ministerio garantiza que la flota del Mediterráneo pueda planificar sus mareas hasta el cierre del ejercicio. «Esta asignación extraordinaria permite ofrecer a los armadores y tripulaciones certidumbre, estabilidad y capacidad de planificación para afrontar con garantías los últimos meses del año», ha indicado.

Medida avalada por informes científicos

«Entendemos que la buena evolución de las poblaciones de peces según vemos en los últimos informes científicos justifican plenamente la medida y por tanto que a partir de ella queda solucionado el tema para este año, mientras que el próximo 11 y 12 de diciembre discutiremos en Bruselas lo que corresponde a 2026», ha señalado, señalando que la obtención de estos días ha sido resultado de un «intenso trabajo técnico».

Hay que recordar que la Comisión Europea recortó el esfuerzo pesquero para 2025 a 27 dias de pesca, decisión que el Gobierno de España logró revertir con la aplicación de medidas de gestión relacionadas con el tamaño de las mallas, las vedas y los artes de pesca.

Con estas medidas se han recuperado unos 130 días de pesca de media por buque y al que, ahora, se añaden esta decena de jornadas pesqueras.

«Estamos plenamente comprometidos en la defensa de los intereses del sector para dar continuidad de la actividad en un contexto de recuperación de especies pesqueras. Esta medida llega para dar tranquilidad y todo el apoyo al sector que lo merece», ha reiterado Planas.