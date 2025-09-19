GGTech y Concacaf renuevan su alianza para conectar fútbol y gaming con las nuevas generaciones La empresa alicantina y la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y Caribe impulsan durante tres años el proyecto Concacaf Kick-Off, que se presentará en GAMERGY Ciudad de México

GGTech y Concacaf refuerzan su alianza para acercar el fútbol al mundo digital y conectar con las jóvenes generaciones a través de Concacaf Kick-Off.

Ismael Martinez Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:42

La empresa alicantina GGTech Entertainment y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y Caribe de Fútbol (Concacaf) han reforzado su alianza estratégica para impulsar el proyecto Concacaf Kick-Off, una plataforma digital que fusiona fútbol, gaming y experiencias interactivas diseñada para conquistar a las jóvenes audiencias.

Tras el éxito de su lanzamiento en 2024, ambas organizaciones han acordado dar continuidad al proyecto durante los próximos tres años. La nueva etapa se presentará del 22 al 24 de agosto en GAMERGY Ciudad de México, uno de los mayores festivales de esports, gaming y entretenimiento del mundo, con propuestas especialmente pensadas para la Generación Z y la Generación Alpha, dos segmentos que ya muestran una fuerte vinculación con los deportes electrónicos y las experiencias digitales.

Los datos avalan esta apuesta: un 90% de la Gen Z y un 94% de la Gen Alpha se consideran entusiastas del gaming, mientras que el 86% de la Gen Z asegura consumir habitualmente esports. Este escenario convierte a Concacaf Kick-Off en un puente natural entre la pasión por el fútbol y la cultura digital que domina los hábitos de consumo juvenil.

El secretario general de Concacaf, Philippe Moggio, subrayó: «En Concacaf estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento del fútbol, y nuestra asociación con GGTech es un claro ejemplo de ello. Con Concacaf Kick-Off buscamos conectar con los jóvenes a través de experiencias digitales que reflejen sus intereses. Es fundamental que el fútbol evolucione y se adapte para mantener su fuerza en cada generación».

Por su parte, el CEO Américas de GGTech Entertainment, Juan Diego García, destacó el papel de GAMERGY como escaparate global: «Las nuevas audiencias consumen el entretenimiento de forma diferente y uno de esos lugares es GAMERGY. Se trata de una plataforma que conecta esports, música, deportes y cultura digital. Con Concacaf Kick-Off queremos posicionar a una de las organizaciones de fútbol más importantes del mundo en el centro de las comunidades jóvenes, desde la autenticidad y la conexión real».

La compañía alicantina reafirma así su vocación internacional, apostando por experiencias que trascienden fronteras y que integran deporte, tecnología y entretenimiento. La alianza con Concacaf se perfila como un hito en la convergencia del fútbol y el gaming, marcando el inicio de una etapa en la que la innovación y la creatividad se convierten en el motor de nuevas formas de consumo cultural.

En los próximos meses, GGTech y Concacaf darán a conocer más detalles sobre los eventos, competiciones y oportunidades que traerá Concacaf Kick-Off para jugadores y seguidores en México y en toda la región.

Temas

Jóvenes

Consumo

Innovación

Audiencias