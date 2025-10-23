Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

De izq a drcha. Rafael García Berenguer, José Antonio Rovira, Luis Miñano San Valero, Eva Miñano Gómez, Luis Miñano Gómez, Antonio Galván y Loreto Riera.

Un futuro laboral de altos vuelos: se necesitarán 600.000 pilotos hasta 2040

La escuela European Flyers, con base en el aeródromo de Mutxamel, abre su curso académico

Alicante

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:15

El sector de la aviación comercial y de mercancías tiene un amplio recorrido laboral. No está afectado por las nuevas tecnologías, ni la Inteligencia Artificial. Nunca un robot podrá suplir a un humano en la conducción, como sí se experimenta ya con los coches. Además, los viajes, sean por ocio u otros motivos, continuarán como una de las prioridades de los ciudadanos. De hecho, se calcula que se necesitarán más de 600.000 pilotos de aquí a 2040, por lo que puede ser una excelente salida profesional.

Este dato se ha aportado en el inicio del nuevo de European Flyers, centro de formación aeronáutica ubicado en el Aeródromo de Mutxamel. Con un total de más de 160 alumnos y alumnas, la escuela alcanza su máximo histórico de matriculaciones.

El Aeródromo de Mutxamel ha acogido este el acto de bienvenida a las nuevas promociones de pilotos en un evento que ha contado con una destacada representación institucional encabezada por el conseller de Educación, José Antonio Rovira; el secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, Antonio Galván; el alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer; y la concejala de Educación de Mutxamel, Loreto Riera.

Tras el acto, las autoridades visitaron las instalaciones de la escuela, acompañadas por Luis Miñano San Valero, presidente de European Flyers; Luis Miñano Gómez, director general; y Eva Miñano Gómez, directora de Comunicación, quien hizo entrega a los invitados de la insignia de las alas, un distintivo de reconocimiento dentro del sector aeronáutico.

Durante su intervención, Luis Miñano subrayó la relevancia de Mutxamel como punto estratégico: «Es aquí, en Mutxamel, donde tenemos más oportunidad de crecer como escuela y donde queremos sentar las bases de lo que será uno de los mayores centros de estudios aeronáuticos de Europa».

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, destacó el vínculo de la escuela con la localidad: «Desde el Ayuntamiento de Mutxamel mantenemos nuestro firme compromiso con el proyecto de European Flyers. Creemos en su potencial para generar empleo cualificado, innovación y oportunidades para los jóvenes. Y, sobre todo, creemos en el valor que tiene para situar a Mutxamel como un referente de progreso y conocimiento en el ámbito de la aviación».

Por su parte, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, subrayó el firme compromiso de la Generalitat con fortalecer la conexión entre educación, universidad, formación para el empleo y las necesidades reales de la economía: «Para lograrlo, estamos impulsando itinerarios formativos más flexibles, promoviendo prácticas de alta calidad, reconociendo microcredenciales y reforzando la orientación profesional», ha afirmado.

La jornada ha puesto de manifiesto la excelente coyuntura del sector aeronáutico y el papel de European Flyers como motor formativo. Este nuevo récord de alumnos consolida su liderazgo en la formación de pilotos en España, respondiendo con éxito a la creciente demanda de la industria.

