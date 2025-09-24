La fundación FICIA patrocinará el certamen eldense Mejor Calzada de España

Todo Alicante Alicante Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:47 | Actualizado 11:57h. Comenta Compartir

El Certamen Mejor Calzada de España contará con el apoyo de la Fundación FICIA como patrocinador oficial de la próxima edición, que en esta ocasión recaerá en la popular y conocida presentadora de televisión, Paula Vázquez. La gala de entrega de este reconocimiento se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre a las 20.00 horas en el Teatro Castelar de Elda. El certamen está organizado por el Ayuntamiento de Elda y la Fundación Privada Museo del Calzado.

La firma del acuerdo ha contado con la presencia esta mañana del presidente de la Fundación FICIA, Vicente Pastor; la vicepresidenta de la Fundación FICIA, Isabel Pertusa, y la directora del Museo del Calzado, Andrea Paños. Mediante este acuerdo, la fundación FICIA se une a este evento de reconocido prestigio de carácter nacional que permite poner en valor al calzado de alta calidad, diseño y tradición creado por las marcas de calzado eldense.

El presidente de la Fundación FICIA ha incidido en que gracias a esta colaboración «reafirmamos nuestro compromiso con el calzado español y con la promoción de iniciativas que reconocen públicamente la excelencia y el talento de la industria del calzado». «Como eldense que soy es todo un orgullo contribuir al impulso de este premio que es símbolo de la estrecha relación que ha mantenido el calzado con nuestra ciudad históricamente», ha añadido Pastor.

Por otro lado, la directora del Museo del Calzado ha señalado que «la incorporación de la Fundación Ficia como patrocinador oficial supone un respaldo importante para el Certamen Mejor Calzada de España, puesto que pone en valor su implicación en la defensa del calzado como parte de nuestra identidad cultural. Este galardón rinde homenaje al trabajo de los artesanos y empresas de la industria del calzado y contar con aliados como la Fundación Ficia nos permite seguir proyectando ese legado».

Este galardón está vinculado a mujeres de referencia dentro del ámbito cultural, artístico o mediático en España. En otras ediciones, este distintivo ha sido concedido a mujeres de renombre como Anne Igartiburu, Ona Carbonell, Paz Vega o Carmen Cervera, entre otras. Esta vez, será Paula Vázquez la mujer elegida como embajadora del zapato femenino, fabricado en el municipio de Elda.

