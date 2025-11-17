El ferri entre Alicante y Argelia roza los 164.000 pasajeros transportados Supone un incremento del 37%, mientras que el el tráfico de vehículos aumenta en un 58%, llegando a los 69.000

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:44

El puerto de Alicante se ha consolidado como uno de los principales en el tráfico de pasajeros con Argelia. Durante los últimos doce meses se han rozado los 164.000 pasajeros transportados, un 3/% más que el anterior año, mientras que el tráfico de vehículos, con 69.000 ha aumentado en un 58%, según datos de la Autoridad Portuaria de Alicante.

En la actualidad son tres las embarcaciones que conectan Alicante con los puertos de Orán y Argel. Se trata del Cracovia, de Ocean Ports Shipping; el Venizelos, de E.N.T.M.V; y el Romántika, de la compañía Madar Maritime. Precisamente el primero de ellos, el Cracovia, cumple este mes un año. En su primer aniversario la embarcación ha transportado 63.404 pasajeros y 29.551 vehículos, convirtiéndose en uno de los elementos fundamentales en la consolidación de la línea con el país norteafricano.

Desde la Autoridad Portuaria de Alicante insisten en que este comportamiento «refuerza el papel de Alicante como plataforma estratégica de conexión entre Europa y el Magreb, una posición que se ha visto fortalecida por la estabilidad y regularidad alcanzada en las rutas con Argelia».

El puerto de Alicante indica que estos resultados «no son solo un indicador indicador de crecimiento operativo, sino también un reflejo de la solidez de las relaciones entre Alicante y Argelia, que mantienen un flujo constante de intercambios económicos, familiares y culturales».

En este sentido el organismo portuario reafirma su compromiso de seguir reforzando estas conexiones y «mejorar los servicios y continuar impulsando el posicionamiento de Alicante como uno de los enclaves marítimos más relevantes del Mediterráneo occidental». Con estas cifras, la Autoridad Portuaria asegura que la dársena alicantina «se consolida como referente en el tráfico marítimo con el norte de África, reforzando su compromiso con la conectividad sostenible, el desarrollo económico regional y la cooperación transmediterránea».