Urgente Sanidad recomienda el uso de mascarillas en centros de salud y hospitales ante el aumento de los contagios
Nueva tienda de Eroski en Busot. Eroski

Eroski abre un nuevo supermercado en Busot

Se trata de un establecimiento franquiciado de 217 metros cuadrados

O. Bartual

Alicante

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:58

Comenta

Eroski ha abierto un nuevo supermercado en la provincia de Alicante. Se ubica en el número 1 de la calle El Pi, en Busot. Este establecimiento de Eroski City cuenta con 217 metros cuadrados de superficie de venta y más de 300 referencias de producto.

El establecimiento franquiciado cuenta con una plantilla de ocho personas y espacios de alimentos frescos, especialmente de frutas y verduras. El centro también ofrece productos de panadería y bolleria recién horneados.

La cadena de supermercados ofrecerá promociones y ofertas cada mes para favorecer el ahorro mediante su programa Eroski Club, de fidelización de los socios y en el que se ofertan promociones «muy atractivas».

En el pasado ejercicio Eroski inauguró 53 franquicias en el 2024, con una inversión global superior a los ocho millones de euros y la creación de 333 nuevos puestos de trabajo. Una expansión que, en este próximo año, está prevista que alcance las 54 nuevas tiendas.

