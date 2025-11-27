Eroski abre un nuevo supermercado en Busot Se trata de un establecimiento franquiciado de 217 metros cuadrados

O. Bartual Alicante Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:58 Comenta Compartir

Eroski ha abierto un nuevo supermercado en la provincia de Alicante. Se ubica en el número 1 de la calle El Pi, en Busot. Este establecimiento de Eroski City cuenta con 217 metros cuadrados de superficie de venta y más de 300 referencias de producto.

El establecimiento franquiciado cuenta con una plantilla de ocho personas y espacios de alimentos frescos, especialmente de frutas y verduras. El centro también ofrece productos de panadería y bolleria recién horneados.

La cadena de supermercados ofrecerá promociones y ofertas cada mes para favorecer el ahorro mediante su programa Eroski Club, de fidelización de los socios y en el que se ofertan promociones «muy atractivas».

En el pasado ejercicio Eroski inauguró 53 franquicias en el 2024, con una inversión global superior a los ocho millones de euros y la creación de 333 nuevos puestos de trabajo. Una expansión que, en este próximo año, está prevista que alcance las 54 nuevas tiendas.

Temas

Supermercados

Busot