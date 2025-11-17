Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El hasta ahora consejero delegado de Air Europa, Jesús Nuño de la Rosa José Ramón Ladra

Nuño de la Rosa deja el cargo de consejero delegado de Air Europa que renovará su consejo de administración

César Hernández Blanco y Juan Manuel Bujía, representantes de SEPI en el consejo de administración, han presentado su dimisión como consejeros

EP

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:03

El consejero delegado de Air Europa, Jesús Nuño de la Rosa, y el presidente de la compañía y de Globalia, Juan José Hidalgo, han alcanzado un acuerdo por el que el primero deja su cargo y responsabilidades dentro de la aerolínea, que ya ha saldado sus deudas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ha conseguido el apoyo de Turkish Airlines como inversor.

En un comunicado, Air Europa señala que el acuerdo ha sido suscrito en un «ambiente de amistad y máxima cordialidad» y que ya ha sido aprobado por el consejo de administración.

A su vez, los representantes de SEPI en el consejo de administración, César Hernández y Juan Manuel Bujía, han presentado su dimisión como consejeros de la sociedad una vez que la compañía ha completado la devolución del préstamo.

La compañía ha agradecido a Nuño de la Rosa su «entrega, dedicación y lealtad durante el desempeño de su cargo» desde julio de 2022 y a Hernández y a Buijía todo el trabajo realizado y su compromiso durante este periodo. Ahora, la aerolínea renovará su consejo de administración.

La aerolínea de Globalia consiguió cerrar a principios de noviembre el acuerdo que necesitaba para devolver el préstamo de la SEPI y que pasaba por conseguir un inversor.

Así, el 6 de noviembre anunció que su acuerdo con Turkish Airlines se hacía efectivo a través de un préstamo canjeable que se intercambiará por una participación en Air Europa de al rededor del 26%, con una inversión de 300 millones.

Con esto, Air Europa ha podido devolver el préstamo de 475 millones de la SEPI con un año de antelación.

