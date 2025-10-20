Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio de Amazon EP

Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones

El problema reportado este lunes desde Estados Unidos deja sin acceso a millones de usuarios a servicios como Alexa

C.P.S.

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:36

Comenta

Amazon sufrió este lunes una caída mundial en sus servidores tras reportarse un fallo en la Amazon Web Services (AWS), la mayor plataforma de infraestructuras en la nube del mundo que alberga el 32% de internet según Statista. Este problema, que comenzó en Estados Unidos, afectó a muchas de las regiones del mundo y dejó sin conexión a un montón de aplicaciones que requerían del buen funcionamiento del servidor. En España las consecuencias no fueron tan severas como en Estados Unidos, donde no pueden acceder a un gran número de servicios.

Los más afectados son los consumidores de videojuegos, que ven como no pueden acceder a los operados por Supercell, Clash Royale o Clash of Clans, con millones de jugadores en todo el mundo. Tampoco funcionan Roblox o Fortnite, profundizando en este sector. También hay múltiples herramientas utilizadas para trabajar de forma cotidiana que no funcionan como Canva o Perplexity. Al intentar acceder a alguna de estas salta un mensaje que dice lo siguiente: «Hay un problema por nuestra parte. Para poder ayudarte más rápido, ponte en contacto con el equipo de ayuda.

Tampoco están operativos los principales servicios de Amazon, como lo son la propia web para pedir productos, su plataforma OTT -Prime Video- o Alexa. El panel oficial de estado del servicio de AWS sí ofrece información actualizada sobre lo que está sucediendo. Al parecer se indicó que hay un problema en la región US-EAST-1, alojada en Virginia, pero que se está trabajando en una solución.

«Estamos observando el impacto en varias API de AWS en la región US-EAST-1. Este problema también está afectando a algunas de nuestras herramientas de monitoreo y respuesta a incidentes, lo que retrasa nuestra capacidad para proporcionar actualizaciones. Hemos identificado la causa raíz y estamos trabajando activamente para recuperarla», explican desde la nube.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra en el pantano de Tibi el cadáver del alicantino desaparecido el viernes
  2. 2 Alicante elige la mejor coca de mollitas en un día para la historia: un récord de 108 metros
  3. 3 Interior reconoce que un policía se extralimitó al causar la muerte de un joven reducido en Elche
  4. 4 Fallece un bañista ahogado en una playa de Guardamar
  5. 5 Un topo, dos talleres y un desfalco de 50.000 euros: así desangraron a una empresa de repuestos en Benidorm
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 19 de octubre en Alicante
  7. 7 Alicante une cine y gastronomía en una semana llena de sabor, maridajes y proyecciones al aire libre
  8. 8 La limitación de horarios en el Barrio divide a vecinos y empresarios de Alicante
  9. 9 Elche CF-Athletic Club (0-0): Reparto de puntos en un partido marcado por la polémica arbitral
  10. 10 Detienen en Alicante a una mujer por fingir ser médico estético y causar lesiones a una paciente tras un tratamiento con ácido hialurónico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones

Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones