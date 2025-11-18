Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre la hora en la que conoció que hubo víctimas mortales
El nuevo consejero delegado de Air Europa, Richard Clark. R. C.

Air Europa nombra a Richard Clark nuevo consejero delegado para liderar su expansión internacional

Clark sustituirá en el cargo a Jesús Nuño de la Rosa, quien ha llegado a un acuerdo con la compañía para dejar el puesto de manera «amistosa»

EP

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:51

Comenta

Air Europa ha nombrado a Richard Clark, hasta ahora director general de la compañía, como nuevo consejero delegado para que lidere el crecimiento internacional de la aerolínea.

Clark sustituirá en el cargo a Jesús Nuño de la Rosa, quien ha llegado a un acuerdo con la compañía para dejar el puesto de manera «amistosa».

El nuevo consejero delegado se unió a la compañía en 1987 y desde entonces ha liderado áreas estratégicas y proyectos «de gran relevancia», según afirma Air Europa en una nota de prensa.

Por tanto, la compañía considera que el «profundo conocimiento» que Clark maneja del negocio, junto con una «visión estratégica y una reconocida capacidad de gestión y negociación», le han convertido en una «figura destacada dentro de la industria».

Clark ha señalado que asumir este cargo es «más que una responsabilidad», alegando que es «un honor y una oportunidad para seguir construyendo el futuro de Air Europa».

«Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la propiedad de la aerolínea por la confianza que, una vez más, me ha brindado», ha añadido, para mostrar también el convencimiento de que con el esfuerzo y el talento de la plantilla conseguirán que Air Europa «siga creciendo y consolidándose como una aerolínea de referencia internacional».

El objetivo, ha añadido Clark, «es fortalecer el hub de Madrid como puente entre continentes y avanzar para ofrecer una experiencia única, sostenible y de calidad»

La configuración del nuevo consejo de administración, del que también han salido los dos consejeros designados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) después de que la compañía haya devuelto el préstamo de 475 millones concedido por la pandemia, se comunicará en los próximos días.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lista de municipios de Alicante en alerta amarilla por lluvias
  2. 2 Un intenso aparato eléctrico ilumina la noche en Alicante
  3. 3 Torrecilla: se marcha un entrenador, se queda un herculano
  4. 4 Beto Company, nuevo entrenador del Hércules
  5. 5 Avisan de nuevos cortes de luz en Alicante justo cuando llega la ola de frío
  6. 6 El futuro de la alta velocidad desde Alicante: viajes más largos por una nueva parada en Madrid
  7. 7 Una masa de aire polar desplomará las temperaturas en Alicante este fin de semana y puede dejar heladas y nieve en el interior
  8. 8 Un gran show de luz y sonido recibirá al Belén Gigante de Alicante
  9. 9 Ultimátum de los conductores de los autobuses interurbanos de Alicante: habrá huelga indefinida si no se alcanza ya un acuerdo
  10. 10 La avenida Constitución de Alicante deslumbrará esta Navidad con un espectacular despliegue de luces y adornos gigantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Air Europa nombra a Richard Clark nuevo consejero delegado para liderar su expansión internacional

Air Europa nombra a Richard Clark nuevo consejero delegado para liderar su expansión internacional