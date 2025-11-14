Desvían desde Málaga seis vuelos al aeropuerto de Alicante-Elche por fuertes rachas de viento

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:21 Comenta Compartir

Durante las últimas horas del miércoles, hasta seis vuelos tuvieron que ser desviados al aeropuerto de Alicante-Elche desde el de Málaga debido a malas condiciones meteorológicas. Las fuertes rachas de viento obligaron a cambiar el rumbo a seis conexiones de Ryanair.

Hasta cinco vuelos fueron desviados entre las 21 y 21.45 horas debido a «fuertes vientos cruzados y racheados» en el aeropuerto de Málaga, segun informan los controladores aéreos en su cuenta de 'X'. La mala meteorología provocó tanto esperas para despegar y aterrizar como «desvíos a aeropuertos alternativos.

De los siete vuelos totales que se desviaron, seis fueron a parar a la terminal alicantina, mientras que uno de ellos fue al aeropuerto de Valencia, en Manises.

El primer vuelo desviado fue el procedente de Gothenburgo, Suecia, que tendría que haber aterrizado a las 21 horas. El fuerte viento obligó a cambiar los planes del avión de Ryanair, desviándose al aeropuerto alicantino. Acto seguido los controladores decidieron repetir el mismo paso para el vuelo procedente de Belfast.

En los siguientes 40 minutos la torre de control del aeropuerto malagueño siguió desviando aviones de Ryanair, en concreto de las rutas de Dublín, Bratislava y Knock (Irlanda). El último de los vuelos desviados hacia la terminal ubicada en El Altet fue el avión procedente de Lodz, Polonia, que debería de haber aterrizado a las 23.15 horas de este miércoles, llegando pasada la medianoche a Alicante.

Desde la web operativa del aeropuerto de Málaga ya se muestra total normalidad en una jornada que solo estuvo marcada por las siete conexiones que se tuvieron que desviar por el viento.