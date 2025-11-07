Derroche de dividendos, salvo en Telefónica

Lucía Palacios Madrid Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:08 Comenta Compartir

Llevo años en este bonito oficio del periodismo, pero me sigo sorprendiendo día a día de lo efímeras que pueden ser las noticias. Hace apenas tres semanas la opa de BBVA acaparaba todos los titulares. Mejor dicho, la no opa. Fueron diecisiete largos meses en los que, día sí día también, narrábamos cómo se iba desarrollando lo que se convirtió en la operación empresarial más larga de la historia de España, superando incluso el intento de compra de Endesa por parte de Gas Natural.

Apenas veinte días después de que el escaso apoyo de los accionistas del Sabadell (por debajo del 26%) sorprendiera a propios y extraños y dinamitara su adquisición por parte de BBVA, la opa ha pasado prácticamente al olvido. Y sin hacer demasiada sangre, me atrevo a afirmar. El banco vasco ha conseguido dar carpetazo a este fracaso gracias a una lluvia de dividendos. Más de 1.800 millones de euros engordarán hoy mismo las cuentas de sus más de 680.000 accionistas: por cada acción el banco pagará 32 céntimos de euro brutos, el precio más alto de la historia. ¿Quién va a protestar por que no haya salido adelante la oferta sobre Sabadell si, al fin y al cabo, le están recompensando con más dinero?

Y no te digo nada si, además de ser accionista de BBVA, lo eres de la vallesana, entidad que también ha jugado sus cartas en esta operación regando con dividendos a sus dueños: la venta de TSB a Banco Santander le va permitir repartir (aunque, eso sí, habrá que esperar a principios del año que viene) 2.500 millones adicionales a los 370 millones que abonó el pasado mes de agosto.

Pero, en realidad, no se trata solo de una estrategia de BBVA para recuperarse de lo que -nadie lo pone en duda- ha sido un duro varapalo para la entidad y, especialmente, para su presidente, Carlos Torres, que lo apostó todo por segunda vez para que saliera adelante esta opa. Se trata de un derroche de dividendos de la Bolsa española, que se ha convertido en la más generosa de toda Europa, también animada, eso es cierto, por esta guerra de dividendos impulsada por los bancos para atraer -o retener- a los accionistas.

40.0000 millones a repatir

Así, al mismo tiempo que BBVA, CaixaBank abona hoy mismo cerca de 1.200 millones y Santander entregó el pasado lunes un dividendo bruto de 11,5 céntimos por acción hasta un total de 1.700 millones de euros. Y no es solo la banca: Inditex abonó el pasado lunes un total de 2.618 millones (84 céntimos brutos por cada acción), de los cuales 1.552 fueron a parar a manos de su fundador, Amancio Ortega, que repite por décimo año consecutivo como el hombre más rico de España, según la lista de Forbes.

Solo a lo largo de este mes de noviembre las compañías españolas repartirán a sus accionistas más de 8.200 millones de euros. Y el año terminará con un chaparrón casi histórico de cerca de 40.000 millones de euros en dividendos, solo superado por el récord de 43.200 que se entregaron en el 2014.

Y para 2026 se vislumbra otro máximo en vista de los buenos resultados que se han cosechado este año. Pero no para Telefónica. La empresa que hasta ahora acumula una de las rentabilidades por dividendos más altas de la historia será el 'patito feo' del Ibex al reducir a la mitad los en torno a 1.700 millones que repartirá este año (el primer pago será en diciembre, el segundo en junio de 2026). El plan de Murtra es ajustarse el cinturón de cara a ahorrar para esas futuras compras que conseguirán aupar a la teleco para competir de tú a tú con otras grandes de Europa. Pero su objetivo ha sido duramente castigado por el mercado. En solo dos sesiones la operadora perdió un 16% de su valor, lo que, traducido en euros, supone un severo ajuste de 3.700 millones de euros en Bolsa.

Con la pela no se juega, Murtra. Ya lo dicen los catalanes: el 40% antepone el nivel de vida a la calidad democrática, según una encuesta del CEO (el CIS catalán) publicada este miércoles; es decir, priorizan el dinero por delante de la libertad. Si ya lo decía el gran Francisco de Quevedo: «Poderoso caballero es don Dinero».