Coca-Cola genera 692 millones de euros de valor añadido y más de 11.000 empleos en la Comunitat Este aporte supuso una contribución al PIB valenciano del 0,47% el pasado año

Pau Sellés Alicante Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:42

El impacto de la marca Coca-Cola en la economía de la Comunitat puede ser cuantificado en cifras. 692 millones de euros en valor añadido y 11.011 entre directos e indirectos es lo que la bebida gaseosa más famosa del mundo aporta a la autonomía, según los resultados del Estudio de Impacto Socioeconómico 2024, elaborado por la consultora Steward Redqueen. Este aporte es equivalente al 0,47% del PIB regional.

De esta cifra, 58 millones de euros corresponden al valor añadido directo generado por Coca-Cola en la Comunitat Valenciana, y los 634 millones restantes provinieron de manera indirecta a través de la cadena de valor, incluyendo proveedores, distribuidores y puntos de venta.

Los consumidores en España gastaron un total de 9,200 millones de euros en bebidas de Coca-Cola en todos los canales. Esto se traduce en la venta de 2.900 millones de litros de refrescos de la marca. Por cada euro gastado en refrescos de Coca-Cola, 76 céntimos revirtieron en la economía local.

65 años de historia

«Coca-Cola y lleva más de 65 años produciendo bebidas en la Comunidad Valenciana. Los datos de este estudio muestran el impacto que nuestra actividad tiene en esta región. Desde nuestra planta de Quart de Poblet (Valencia) y con el apoyo de nuestras oficinas comerciales distribuidas por todo el territorio valenciano nos permite poner en marcha una cadena que no solo deja una huella económica, sino que también genera valor en la sociedad», explica Fernando Alvarez, Jefe de Comunicación y Asuntos Públicos en la Comunitat Valenciana.

La actividad local de Coca-Cola genera empleo directo e indirecto para 11.011 personas en la Comunidad Valenciana. De ellos, 466 son empleos directos y 10.545 se generan de manera indirecta a través de su cadena de valor. Estas cifras indican que cada empleo directo apoya la creación de 22 puestos de trabajo indirectos.