Chocolates Marcos Tonda, una marca que combina tradición, compromiso social e innovación

Los orígenes de Chocolates Marcos Tonda se remontan a 1793, cuando Juan Tonda Lloret comenzó a elaborar chocolate artesanal en Villajoyosa. La saga Tonda prosperó durante los siglos XIX y XX bajo enseñas históricas como La Manchega, Elobeya o La Virgen. Tras décadas sin actividad propia, en 2015 se produce un renacimiento de la marca: la familia impulsa una nueva etapa con Chocolates Marcos Tonda, S.L.,y recupera la tradición familiar para llevarla de nuevo al mercado.

Con sede y tienda propia en Villajoyosa, donde los visitantes pueden conocer y degustar sus productos, la marca chocolatera cuenta con centros de producción en otras localidades de la región/provincia. La propuesta de valor de Marcos Tonda se sustenta en tres pilares: Una esmerada atención a los canales profesionales (Horeca) y al consumidor final (Retail); un compromiso social sincero, con iniciativas como la incorporación de etiquetado en braille en colaboración con la ONCE; y la innovación constante, reflejada en colaboraciones con diseñadores como Ágatha Ruiz de la Prada o marcas de referencia como Carmencita.

Esta combinación de tradición, creatividad y responsabilidad social ha permitido a la empresa competir con éxito en mercados exigentes y crecer de forma sostenida. En los últimos años, Chocolates Marcos Tonda ha afianzado su actividad exportadora, un canal que crece de forma progresiva. Del mismo modo, su expansión progresiva en el canal online se ha consolidado y experimentó entre 2023 y 2024 un aumento cercano al 140 %.

En este contexto de crecimiento, la marca bicentenaria ha contado con la sociedad de garantía recíproca de la Comunidad Valenciana, Afín SGR, para apoyar su desarrollo. Gracias al aval de Afín, Chocolates Marcos Tonda ha optado a líneas de financiación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para acometer proyectos de inversión como la ampliación de instalaciones y oficinas. También, con el respaldo de Afín SGR ha firmado operaciones destinadas a reforzar la liquidez y el capital circulante de la compañía. Además, la SGR valenciana ha facilitado a la chocolatera acceder a líneas de confirming ante entidades financieras, reforzando la relación con proveedores y la operativa diaria de la empresa.

María Llorca, CEO de Chocolates Marcos Tonda, ha valorado muy positivamente la relación con Afín SGR: «Lo que más valoramos es la cercanía y la atención personalizada que siempre hemos recibido. Su equipo nos acompaña en cada paso, resolviendo dudas y guiándonos hacia las soluciones financieras más adecuadas. No es solo un servicio, es un auténtico aliado que nos aporta confianza y respaldo».

Asimismo, María ha explicado que «la colaboración con Afín SGR —junto con el Instituto Valenciano de Finanzas— constituye un extraordinario punto de apoyo para las pymes, al ofrecernos la confianza y las herramientas necesarias para afrontar con seguridad tanto la gestión del día a día como los proyectos estratégicos de futuro. Es una forma de potenciar lo que habitualmente se define como iniciativas de apoyo en las que se conjugan lo público y lo privado, y una vía eficaz de facilitar la financiación tan necesaria para impulsar el crecimiento de las pymes valencianas».

La colaboración entre Afín SGR y Marcos Tonda refleja la importancia de las Sociedades de Garantía Recíproca para el ecosistema empresarial, en este caso valenciano. Su capacidad para ofrecer avales a medida permite que las pymes accedan a financiación que de otro modo resultaría más compleja, impulsando la inversión, la innovación y el desarrollo económico de la Comunitat.

Afín SGR, el aliado silencioso de miles de pymes y autónomos valencianos

Afín SGR, la sociedad de garantía recíproca de la Comunidad Valenciana, se ha convertido en un apoyo estratégico para las empresas de la región, facilitando avales que permiten a pymes, autónomos y emprendedores acceder a financiación en mejores condiciones o incluso a créditos a los que en solitario no podrían acceder.

Los avales de Afín actuan como garantía ante las entidades financieras o administraciones públicas y permiten a las empresas llevar a cabo proyectos de inversión, liquidez o apoyar operaciones no bancarias como leasing , renting o confirming. Un ejemplo de esta labor de Afín SGR como aliado silencioso del tejido empresarial de la Comunitat es Chocolates Marcos Tonda.