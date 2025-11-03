César Quintanilla pone en valor las políticas de Mazón y pide que su dimisión no bloquee «el desarrollo económico» de la Comunitat El presidente de Uepal y el próximo dirigente de la CEV en Alicante resalta las medidas tomadas por el expresident en temas como «la simplificación administrativa para las empresas, su política fiscal y la labor en la cohesión territorial»

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:28

El presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), y futuro dirigente de la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV) en Alicante, se ha pronunciado sobre la dimisión de Mazón al frente de la Generalitat. César Quintanilla ha puesto en valor la labor del expresident y ha resaltado sus políticas en distintos temas.

Así, Quintanilla ha aplaudido las medidas tomadas por Mazón en «el desarrollo empresarial y económico, la apuestas por la simplificación administrativa para las empresas, su política fiscal y la labor en materia de cohesión territorial en el seno de la Comunitat». Para el presidente de Uepal «estos son elementos de alto valor que se han demostrado muy útiles y que deben ser la hoja de ruta para el futuro inmediato», asegurando que se trata de «un sello de valor que sí nos deja Carlos Mazón».

El futuro dirigente de la CEV en Alicante ha pedido, con motivo de la dimisión del alicantino, que esta situación no bloquee «la recuperación ni el impulso económico de la Comunitat». Quintanilla ha solcitado que tras la dimisión del president de la Generalitat «no se paralice el esfuerzo que el tejido productivo está realizando día a día» y exige «una estabilidad política que permita la recupeación de las zonas afectadas por la dana y el impulso económico del empresariado en una situación internacional compleja y cambiante».

En este sentido el empresario alicantino valora que los objetivos políticos «no pueden anteponerse a los intereses de la ciudadanía» y confía en que «se tomen las decisiones que se tomen, que no supongan un bloqueo que merme las posibilidades de desarrollo económico y empresarial de la Comunitat«.

Quintanilla insiste en que la Comunitat «no necesita que la administración autonómica se paralice, sino todo lo contrario y que continúe en marcha ayudando a salir a flote». En relación a Alicante pide que «tengamos un ambiente propicio para continuar con los planes y proyectos para seguir creando empleo, riqueza, contribución a la administración y recursos para poder reconstruir todo lo antes posible».

El empresario añadió que «no son tiempos de fracturas, sino de mirar al futuro con la vista puesta en las personas y en las empresas, como agentes de garantía de progreso socio-económico».